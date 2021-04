La hija mayor de la actriz ha conocido por fin a su hermanito. Un momento inolvidable que ha quedado inmortalizado en las redes sociales.

Esta semana está siendo especialmente feliz para Paula Echevarría. Tras dar a luz a Miguel Junior, su primer hijo en común con Miguel Torres, la actriz ya se encuentra en la casa que comparte con el exfutbolista, situada en una urbanización a las afueras de Madrid. Allí se ha producido un encuentro muy especial, y muy esperado para la asturiana: el de su hija Daniella, nacida de su relación con David Bustamante, con su hermano recién nacido.

La imagen que recoge el bonito instante en el que Daniella ve por primera vez a su hermano se puede ver en el post más reciente de Paula. La joven, con el bebé en brazos, besa su cabecita ante la atenta mirada de su madre, que señala en su Instagram: «Y aquí es donde yo me muero de AM❤R». Su publicación se completa con hashtags como «amor a primera vista», «hermanos», «feliz día internacional del beso» o «mami feliz».



No cabe duda de la enorme felicidad de la intérprete tras dar a luz a su bebé. Se trata de un niño muy deseado por ella y su pareja, con el que completan la feliz familia que formaban con Daniella.

Vídeo: Europa Press

Hace apenas unas horas, Paula Echevarría y Miguel Torres abandonaban el centro hospitalario Montepríncipe de Boadilla del Monte, en Madrid, donde llegó al mundo su retoño. Muy emocionada, tal y como se puede ver en el vídeo, explicaba ante las cámaras que el bebé se «porta muy bien».

Vídeo: Europa Press.

Otra de las personas que se ha pronunciado sobre el nacimiento de Miguel Junior ha sido David Bustamante. En este vídeo, el cantante cántabro confirma de una manera muy particular que ha felicitado ya a su ex por su reciente maternidad. Eso sí, a la vista de la manera en la que lo ha hecho queda claro que no desea entrar en detalles. Lo mismo le ocurre a su pareja, Yana Olina, que prefiere mantenerse en silencio.

Cuando se confirmó el embarazo de Paula Echevarría, David tuvo una reacción muy diferente a la que ha mostrado hace apenas unas horas. Entonces no tuvo reparos en reconocer ante los medios de comunicación que le llenaba de alegría saber que su hija iba a tener un hermanito. «Maravilloso ¿qué me va a parecer joder? Es lo más bonito que puede pasar, que nazca una criatura. Máxime si es un hermanito o una hermanita de mi hija. Así que todos muy contentos», decía.