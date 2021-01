El año 2021 no empieza bien para Sibi Montes y ‘El Tato’. La pareja, que empezó a salir en 2019, ha decidido romper su relación.

No ha empezado bien el año para Sibi Montes y ‘El Tato’. La pareja ha tomado la decisión de romper su relación, tal y como publica ¡Hola! Aunque siempre se han decantado por llevar su relación en un discreto segundo plano, se han dejado ver juntos en alguna ocasión en diferentes eventos sociales.

Sibi Montes y ‘El Tato’ empezaron a salir en 2019, después de que la hermana de Lourdes Montes tomara la decisión de separarse de su marido, Álvaro Sanchís, con el que se dio el ‘sí, quiero’ en octubre de 2017. La última vez que los vimos juntos fue el pasado mes de diciembre, cuando celebraron la Navidad en Sevilla.

La noticia de su ruptura ha cogido a todos de sorpresa, ya que el pasado 5 de noviembre, Sibi Montes se mostraba muy romántica en las redes sociales cuando felicitó con una bonita declaración a ‘El Tato’. «Mucha(s) Felicidad(es), una vuelta más al sol, y con ella, una vuelta más a tu ser. Y yo, como ves, siempre admirando de cerca como sigues creciendo por dentro en cada vuelta, cómo sigues adelante para no volver atrás ni por un instante, con un compromiso con tu/nuestra felicidad impresionante», escribía.

Hace poco, Sibi felicitaba a ‘El Tato’ por su cumpleaños

Pero no fue las únicas palabras que le dedicó: «Así que, mucha(s) felicidad(es)!!! y no solo por tu cumpleaños… Ya sé que no son nuestras mejores fotos, pero son las que más nos definen, y porque sólo se podían 10!

#nuncahesonreidotantoenlasfotos #juntitosmejor❤️ #seguimoss #estoesloquehay«, acompañaba demostrando que estaba feliz y que seguían adelante.