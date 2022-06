Sí, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa viven separados actualmente. El premio Nobel lleva instalado en su casa del centro de Madrid, al menos, desde hace un par de semanas, por mucho que haya algún medio que quiera negarlo. También se desmintió la separación de Sara Carbonero e Iker Casillas y al día siguiente emitieron un comunicado anunciando la separación.

Las imágenes que publica SEMANA este miércoles son de varios días. Mario Vargas Llosa está pernoctando en esa casa. Desconocemos los motivos por lo que desde hace días no lo hace en la mansión de Puerta de Hierro. Y, como publicamos este miércoles, eso no significa que la pareja esté en crisis o se hayan separado. Para nada. De hecho, como también indicamos, uno de esos días ambos acudieron juntos a un acto, aunque tanto el origen como el destino final de cada uno de ellos no fue el mismo. Lo único que significan estas imágenes es que Mario Vargas Llosa, por los motivos que sean, ha decidido instalarse estos días en su casa del centro de Madrid.

Por tanto: sí, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa no viven juntos actualmente, aunque la propia Preysler lo haya desmentido. La información de esta revista es tal cual: el escritor se ha retirado a su casa de soltero. Y eso es evidente, como demuestran las imágenes de varios días que publica SEMANA, en las que cualquiera puede verle saliendo a las 7 de la mañana de su casa para ir dar un paseo y volver horas después para pasar el día. Nada de que haya ido a esa casa a recoger ninguno de sus preciados libros.

Mario Vargas Llosa está instalado en esa casa. ¿Escribiendo un libro? Podría ser. Aunque no lo ha hecho en otras ocasiones. Nadie ha dicho nada de distanciamiento sentimental. Por eso extraña que se haya desmentido eso. Pero tampoco está yendo a esa casa de visita, como se quiere hacer ver. Insistimos, las imágenes en las que se ve al escritor saliendo de la casa son de varios días tomadas a las 7 de la mañana.