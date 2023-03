Shakira ya tiene fecha para su regreso a Miami

El pasado mes de diciembre fuimos testigos cómo Shakira acondicionaba su mansión en Miami ante su inminente mudanza donde comenzaría su nueva vida junto a sus dos hijos, Milán y Shasha, fruto de su relación con Gerard Piqué. Estaba todo previsto para que el nuevo año lo comenzara en su nuevo hogar. Sin embargo, decidió aplazar su marcha y se ha quedado una temporada más en su casa de Barcelona, la que fuera la vivienda familiar junto al deportista. Ahora, retoma sus planes y ya tendría incluso fecha para poner rumbo a Miami. Te contamos cuándo.

La artista colombiana tendría planeado marcharse hasta la ciudad estadounidense este próximo 1 de abril, tal y como adelanta el diario El Periódico. Shakira aprovecharía las vacaciones escolares de los alumnos norteamericanos en esas fechas, llamadas 'spring break', para que sus dos hijos puedan incorporarse a su nuevo colegio una vez que se retome el curso escolar estadounidense. Hay que recordar que la cantante tiene la custodia de Shasha y Milán.

A pesar de que estas son las intenciones de la de Barranquilla, todavía no hay nada confirmado y todo está en el aire. Y es que el hecho de que sus hijos comenzaran el curso escolar en su colegio de Barcelona podría retrasar la marcha de Shakira hasta la ciudad estadounidense hasta el próximo mes de junio, cuando Shasha y Milán terminen el curso actual y comiencen sus vacaciones de verano. Así los niños podrían empezar en su nuevo colegio ya el próximo año escolar y no entrarían con el curso comenzado, sino que lo harían desde el primer día, algo que facilitaría mucho las cosas para los menores.

Sin embargo, el curso escolar no sería el único motivo que obligue a retrasar la mudanza de Shakira a Miami. La artista tiene un mayor problema que es mucho más importante: el delicado estado de salud de su padre, William Mebarak, de 91 años. El padre de la cantante también reside en Barcelona y tendrá que pasar por quirófano estos días en el Centro Médico Teknon de Barcelona. Shakira siempre ha estado muy pendiente del estado de salud de su progenitor y no se marchará a Miami hasta que no sepa que el estado de salud de su padre es estable.

Mientras que Shakira se enfrenta a una de las decisiones más importantes de su vida, Gerard Piqué continúa con su vida con Clara Chía. A pesar de que en un principio "escondía" su amor, la pareja ya no lo hace e incluso el futbolista ha compartido la primera imagen pública junto a la joven barcelonesa. Cuando se marchara Shakira a Miami, los planes de él era hacerse con una mansión también en la ciudad estadounidense. “Piqué se terminará comprando una casa allí. Shakira dispone de una fabulosa mansión y su orgullo le dice que él no va a ser menos. Quiere lo mejor para sus hijos y si en casa de la madre tienen piscina, caballos y cancha de tenis, la suya también y si hace falta hasta un campo de fútbol!”, decía ce su círculo a Look el pasado mes de noviembre.

Quiere ir y venir desde Barcelona para seguir de cerca todo lo que les suceda a sus hijos y cumplir así con el convenio que ha firmado con Shakira: 10 días al mes permanecerá con Sasha y Milan, una tercera parte de cada mes en la que les llevará al colegio, vivirá con ellos y, además, compartirá fines de semana