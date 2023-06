Shakira regresa a Barcelona para dejar a sus hijos con Piqué

Este domingo, 4 de junio, Shakira ha regresado a Barcelona y lo ha hecho acompañada por sus hijos, Sasha y Milan. Los niños se quedarán unas semanas en la capital condal junto a su padre, Piqué, debido a su fin de año escolar en Estados Unidos. En un principio se creía que sería el exjugador de fútbol quien viajaría a Miami para recoger a sus hijos, pero finalmente, por un problema burocrático, ha sido la cantante quien le ha entregado personalmente a los menores.

A su llegada a Barcelona, Shakira y sus hijos han sido recibidos por varios seguidores en las puertas del aeropuerto. Nada más montarse en un taxi, se han dirigido a la antigua casa en la que vivían y en la que Piqué habría puesto a punto para alquilarla. Ha llegado a la vivienda con un sinfín de maletas que deja constancia que los dos pequeños tendrán una larga estancia en la capital condal. Permanecerán junto a su padre hasta el 19 de junio. El acuerdo de custodia al que llegaron Shakira y Piqué establece que la cantante tiene derecho a 20 días al mes y él a 10, cuando los niños estén de vacaciones. En esta temporada, el exjugador del FC Barcelona podría estar más tiempo con sus hijos.

En principio, se pensaba que sería Piqué quien viajaría a Colombia a por sus hijos puesto que se encontraban en Barranquilla, ciudad natal de Shakira, visitando a los padres de la cantante, William Mebarak y Nidia Ripoll. Esta misma semana, podíamos ver al exjugador de fútbol y a su nueva pareja, Clara Chía, saliendo del edificio donde se encuentra la embajada de dicho país en Barcelona. Sin embargo, un problema burocrático ha provocado que sea la cantante la que viaje hasta la ciudad condal con sus hijos.

Así se despidió Shakira de Barcelona

Shakira vuelve así a Barcelona después de abandonar la capital condal el pasado 2 de abril. Entonces, la cantante le dedicó una carta de despedida a sus seguidores y aseguraba que iniciaba una nueva etapa en su vida. "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad", escribía entonces.