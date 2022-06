Shakira no está atravesando, ni mucho menos, su mejor momento personal tras haber confirmado su ruptura sentimental con el padre de sus hijos, Gerard Piqué. El foco mediático se ha centrado sobre su familia y sobre la mesa mediática se están colocando temas de lo más escabrosos, que ponen en duda la supuesta lealtad del futbolista respecto a la cantante. Mientras que ambos han optado por el silencio como respuesta a la polémica, a la espera de que otros agentes den un paso al frente y ofrezcan mayor luz sobre los rumores, Shakira ha recibido un notición. Se trata de una buena nueva que brilla por encima de tanto escándalo. Un mensaje que la colombiana está orgullosa de ofrecer a sus fans, para demostrarles que, si en el amor ahora mismo no tiene mucha fortuna, en el trabajo no tiene motivo de queja alguna. Al menos la música sigue dándole alegrías y se ha convertido en su refugio para tratar de mantener su mente alejada de todo el revuelo que ahora la envuelve.

“Me acaba de contar mi equipo que el vídeo de ‘Te felicito’ ¡ya sobrepasó los 100 millones de vistas!”, gritaba al mundo orgullosa de la buena acogida que ha tenido su nueva canción junto al cantante de moda, Rauw Alejandro, novio de Rosalía. Se trata de una canción en la que Shakira había depositado todas sus ilusiones, dado que lo ha compuesto ella misma, además de interpretarlo con maestría con una coreografía que ha enloquecido a las redes sociales y que muchos ya copian hasta la saciedad, convirtiendo este tema presumiblemente en la canción del verano, incluso semanas antes de que este comience. Por eso no es de extrañar que, además de esa ingente cantidad de reproducciones en YouTube, ‘Te felicito’ se haya colado en todas las listas de lo más escuchado del momento no solo en España, sino también en otros muchos países del mundo, especialmente en Latinoamérica.

Esta canción tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito, pero también ha llegado en el momento en el que sus protagonistas están en boca de todos. Rauw Alejandro se ha convertido en el cantante de moda y todo lo que toca se convierte en oro, mientras que la situación sentimental de Shakira ha supuesto que ‘Te felicito’ se convierta en la banda sonora de su drama personal. De hecho, antes de que se conociese su ruptura, la cantante fue preguntada por si la letra de la canción tenía algo que ver sobre su relación con Gerard Piqué, a lo que ella respondió que su tema habla sobre un desengaño amoroso: “Nos pasa a todos de vez en cuando… a nosotras las mujeres. Crees que estás en una relación verdadera y no es tan real como parecía”, decía en ‘This Morning’. Una palabras que semanas después han cobrado un significado muy distinto.

El final de su relación con Gerard Piqué está copando titulares por todo el mundo, pues se les creía una pareja idílica dadas sus muestras de cariño públicas, aunque constantemente tenían que hacer frente a rumores de ruptura y traición que ellos dejaban pasar, haciendo que el tiempo hablase por ellos. Sin embargo, un comunicado de la colombiana daba finalmente por cierto que el final de su relación era un hecho. Así, se abrió la veda para que los trapos sucios comenzasen a salir a la luz, muy a pesar de los protagonistas, que tratan de pasar el temporal de la mejor manera posible. ahora, tan solo el tiempo puede sanar heridas y poner a cada cual en su lugar, mientras que Shakira recibe geniales noticias en el ámbito laboral.