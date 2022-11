Shakira y Gerard Piqué han vuelto a coincidir durante una tranquila jornada de fin de semana. La expareja ha acudido al partido de beisbol que ha disputado uno de sus hijos. Sin embargo, en ningún momento se les ha visto juntos. La cantante, en actitud relajada, no ha dudado en hacerse selfies con algunos de sus fans que se encontraban entre el público.

Con un look muy casual compuesto por sudadera tie-dye y gorra, la artista ha presenciado el partido de su hijo acompañado por su hermano Tonino. Se ha mostrado espontánea y muy natural, disfrutando del encuentro y ajena a la presencia de la prensa. Mientras que Gerard Piqué, quien se despidió del fútbol profesional hace tan solo dos semanas, ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano. Estaba arropado por distintos miembros de su familia, entre ellos, su madre.

El acuerdo de divorcio de Shakira y Piqué

La expareja ya ha ratificado su acuerdo de divorcio en los juzgados de Barcelona. Durante las últimas semanas ambos han copado titulares porque no conseguían alcanzar un entendimiento. El punto clave era la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha, y sus planes de futuro. Y es que la colombiana desea mudarse con ellos a Miami. Finalmente tendrá vía libre ya que Gerard Piqué ha accedido a la petición.

La artista comenzará un nuevo capítulo de su vida lejos de nuestras fronteras y junto a sus pequeños. Por su parte, Piqué podrá estar con los niños durante diez días al mes y también disfrutará de ellos durante las vacaciones escolares y los festivos de Estados Unidos. En el caso de mudarse al país, podría optar a la custodia compartida. Según ha podido conocer la revista SEMANA a través del abogado del exfutbolista, Ramón Tamborero, su cliente está «satisfecho con la decisión que ha tomado». Y es que a pesar de que la custodia ha ido a parar a Shakira, se compensará con una mayor convivencia con el padre durante las vacaciones y los días de asueto. Durante este tiempo, él deberá sufragar todos los gastos de los pequeños.

Shakira también ha sido protagonista en los últimos días por un tema ajeno a su vida personal y vinculado a su faceta profesional. Tenía previsto actuar en la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar, pero finalmente no lo hará. Tras muchas críticas recibidas en un primer momento, la colombiana ha rechazo su participación en la inauguración al igual que otras artistas, entre ellas, Dua Lipa. «Animaré a Inglaterra desde la distancia y espero poder visitar Qatar cuando cumpla con las promesas de garantizar los derechos humanos que hizo cuando consiguió organizar el Mundial”, señalaba. En sintonía a estas declaraciones se pronunciaba Rod Stewart: «Me ofrecieron más de un millón de dólares. Lo rechacé. No me parecía correcto ir. Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas”, afirmaba recientemente.