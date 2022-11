A Shakira solo le quedan algunos meses para mudarse definitivamente a Miami. Se irá junto a sus hijos a una espectacular mansión en la que tiene 7 dormitorios, 6 baños, una piscina, un gimnasio y hasta un baño privado, lo que se traduce en una casa que no solo no es apta para todos los bolsillos, sino en un enclave con vecinos de altísimo nivel adquisitivo. Hablamos de vecinos famosos, rostros conocidos que como ella se dedican a la música, al cine o a ambas cosas y es que muy cerca de la artista otros como Jennifer Lopez tienen propiedades. Viviendas de miles de metros en las que gozan de total privacidad y que en el mercado suponen millones de euros.

La residencia de Shakira destaca por tener enormes ventanales con vistas al jardín a través de los cuales entra una increíble luz natural. Además, en ella tiene espacio más que de sobra y es que posee nada más y nada menos que 750 metros cuadrados y un espectacular jardín en el que ella y sus pequeños podrán disfrutar de la zona exterior. Pero, ¿dónde está ubicada exactamente? Situada en North Bay Road Drive, uno de los distritos más lujosos de Miami Beach, en el que residen otros famosos con millones de seguidores en todo el mundo.

Shakira ya poseía esta vivienda desde hace años y, aunque quiso ponerla a la venta hace años, ahora tener su propio hogar en Miami le facilitará mucho la vida. La artista no empezará desde cero allí, sino que se instalará en una vivienda que posee y en la que, por cierto, se siente muy a gusto. Podrá continuar con su carrera artística, siendo este, por cierto, uno de los motivos que le han llevado a trasladarse a más de 7.000 kilómetros de España. Piqué está de acuerdo con su decisión, a pesar de que no ha sido fácil que aceptara este pacto que, sin querer, le separará del día a día de sus hijos. No te pierdas nuestra galería para descubrir las increíbles mansiones de otros famosos que también tienen casa en Miami ¡son todo un espectáculo!