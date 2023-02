Tras su éxito con Bizarrap, Shakira está a punto de estrenar un nuevo hit con Karol G, que no dudamos en que será un nuevo ataque a Gerard Piqué. Desde que se hiciera pública la ruptura con el futbolista, cada una de sus colaboraciones que ha sacado al mercado (que han sido un total de tres) han tenido que ver con su historia de amor y desamor, cada vez subiendo más el tono. Sin embargo, su última canción estuvo repleta de dardos envenenados contra él y contra su actual pareja, Clara Chía. Ahora, estamos en la recta final de la espera de su próximo single del que todavía no se han conocido muchos datos. Ni siquiera el título del tema. Pero, ¿qué podemos esperar de este próximo bombazo a Piqué?

Está previsto que la colombiana estrene nuevo tema este 2 de febrero, una fecha que no es nada casual y que está marcada en el calendario tanto de la artista como de Piqué. Y es que este día es cuando la pareja celebra una nueva vuelta al sol y cumplen años. Hay que recordar que Shakira nació el 2 de febrero de 1977, diez años antes que Piqué, que lo hizo en el 1987. A pesar de que todo parece indicar que será este jueves cuando escuchemos el nuevo tema, ni Shakira ni Karol G han confirmado la noticia a través de sus redes sociales ni han promocionado nada que tenga que ver con el single. ¿Se tratará de una sorpresa para el futbolista? En el caso de que sea así, no dudamos de que será un regalo envenenado contra el jugador.

Esta será la cuarta canción que la colombiana publique sobre su ruptura con Piqué

Una canción con la que se espera que Shakira cierre el círculo de sus ataques a Gerard Piqué. La colombiana ha querido hacer una colaboración con Karol G, a la que además de conocerse como 'La Bichota', también se le conoce como 'la reina del despecho'. Será la primera vez que las dos artistas canten juntas en un tema y que desde que se conoce la participación ha generado una enorme expectación. Y es que tan solo hay que echar un vistazo a las letras de Karol G para ver que ella también canta al desamor y a la venganza, por lo que estamos seguros que será una de las colaboraciones más explosivas de los últimos meses. ¡Piqué atento que se vienen curvas!

Según las últimas informaciones, el videoclip ya estaría grabado y estuvo rodado en Barcelona a cargo de los colaboradores habituales de la de Barranquilla, por lo que no es de extrañar que sea Shakira la gran protagonista de esta canción y vuelva a lanzar dardos envenenados contra su ex. Sin embargo, todavía no está confirmado que este se emita finalmente este 2 de febrero o Sony espere un poco más para no explotar la imagen de la artista, que durante los últimos meses ha sacado diferentes temas y todos han estados referentes a su ruptura.

Karol G muestra su apoyo a Shakira públicamente en un evento deportivo

Por su parte, Karol G se ha convertido en una fiel defensora de Shakira. Hace unos días fue vista junto a otros rostros famosos de la talla de Bad Bunny, Leonardo Dicaprio o Justin Timberlake, entre otros, en un partido de la NBA. Lo llamativo es que para el evento deportiva lucía una camiseta con las palabras "te quedé grande", en referencia a uno de los versos de la ya famosa sessions 53 con Bizarrap.