El nuevo curso marca el inicio de una nueva vida para Shakira. La cantante, instalada en Miami junto a sus hijos Milan y Sasha, acaba de publicar la canción 'El Jefe' y con motivo de este lanzamiento ha ofrecido una sincera entrevista a la revista 'Billboard' donde repasa los cambios que ha sufrido en esta última etapa. La de Barranquilla vuelve a cargar duramente contra Gerard Piqué y cómo el desvanecimiento de su relación supuso un antes y un después para ella.

La artista ha explicado que en el último año su vida ha cambiado "dramáticamente. "¡Aparte de que ha sido un drama!". No ha eludido la cuestión de que este giro viene acompañado de importantes éxitos en el campo profesional. "Bueno, es que estaba dedicada a él. A la familia, a él. Estando en Barcelona era muy difícil atender mi vida profesional". La colombiana ha aseverado que durante su relación con el exfutbolista puso su carrera en un "tercer plano", pero ahora está dispuesta a centrarse en su profesión . "No digo que las cosas sean más fáciles para mí ahora. Ser madre soltera, y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces".

Shakira habla de la delicada salud de su padre

La cantante se ha pronunciado, sin filtros, y ha manifestado que se siente rodeada de ratas. Todo en referencia al vídeo del tema 'Copa Vacía'. Ella explicaba de la siguiente manera este símil: "Esta sirena, primero fue abducida, y por amor está al lado de este hombre, de alguna forma encerrada, cautiva, sacrificando su propio bienestar por amor, lo que es natural en ella, y luego acaba tirada en un basurero, rodeada de ratas". Añade que las ratas que aparecen en el videoclip son auténticas. "Créeme que todavía estoy rodeada de ratas. Pero cada vez menos. Eso ha sido gran parte de lo que he hecho este último año. Limpiar la casa, exterminando las ratas".

Así ha mostrado Shakira su decepción con la ruptura de su relación: "Yo creía en hasta que la muerte nos separe. Yo creía en ese sueño. Para mí, para mis hijos". Ha cogido como ejemplo a sus padres que han estado juntos más de 50 años. "Era lo que yo quería para mí y para mis hijos, pero no se pudo". Ha indicado que su último año también ha estado marcado por la delicada salud de su progenitor. "No he podido volver a tener una conversación después del accidente que tuvo en Barcelona (una caída en junio del 2022). Fue a Barcelona precisamente a consolarme, a darme apoyo en ese momento de mi separación y pasa eso. Llegué a pensar, ¿cómo me pueden pasar tantas cosas en un año?".

En cuanto a si es feliz, ha dicho que piensa que la felicidad "no es para todo el mundo. La felicidad es un lujo, un commodity. Hay gente que nace para ser feliz, hay gente que nace para hacer cosas, realizar cosas, servir a la comunidad, hacer". Además, subraya que ese estado "está reservado para un selecto número de personas y yo no puedo decir que soy parte de este club en este momento. [Hay cosas que me hacen feliz], ahora mismo hay momentos de alegría, momentos de distracción, momentos de reflexión. Todavía hay momentos de tristeza, de nostalgia, y mi música ahora mismo se alimenta de todo ese coctel".

1 de 5 Shakira ha explicado que sus hijos se han adaptado bien a Miami 2 de 5 "Aquí hay algo muy positivo para ellos y es que tienen un sentido de normalidad" 3 de 5 "En Barcelona les pesaba mucho ser 'hijos de' y toda la situación mediática" 4 de 5 La artista ha reconocido que ella está en "proceso" de adaptación 5 de 5 "Tengo que seguir adelante por mis hijos y esa es mi mayor motivación"