3 Aprovechan las vacaciones para viajar a un destino para desconectar en familia

No ha olvidado hablar del terreno profesional, donde sus éxitos la han convertido ya en una de las cantantes más conocidas del mundo. Sin embargo, no todo ha sido fácil durante sus inicios. Ella misma recuerda por lo que tuvo que pasar para intentar hacerse un hueco en la industria musical.

«El principal obstáculo al que me enfrenté en mi carrera fue ser mujer en esta industria. Cuando empecé no estaba tan democratizada la publicidad y no tenías una plataforma para ir compartiendo tu música por Internet y que llegara a varios países a la vez», comenta sobre lo complicado que era hacerse conocer hace años.