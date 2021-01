Shaila Dúrcal ha sido la última invitada en ‘El show de Bertín’, en Canal Sur, donde ha concedido su entrevista más íntima

Shaila Dúrcal acudió este miércoles al ‘Show de Bertín‘, el programa que Bertín Osborne presenta en Canal Sur. En dicho espacio de televisión, la artista ha dado sus declaraciones más íntimas y ha revelado detalles hasta ahora inéditos de su faceta más privada. Incluso ha hablado de temas de índole personal como es el motivo por el que aún no ha sido madre junto a su marido, el mexicano Dorio Ferreira, con quien contrajo matrimonio en el año 2008.

Shaila Dúrcal ha desvelado que su madre es el motivo por el que no ha tenido hijos

A pesar de ser un tema delicado, Shaila Dúrcal, ha querido revelar el inesperado motivo que le ha llevado a tomar la decisión de no haber sido madre, hasta ahora. Durante su entrevista confesó que echa mucho de menos a su madre, Rocío Dúrcal, y precisamente por esto ha sido por lo que todavía no ha dado ese paso: porque su madre ya no está. «Pienso que iba a faltar esa conexión con la abuela. Eso es echar de menos. Es raro pero sí«, ha asegurado.

La cantante, que actualmente tiene los 41 años, ha asegurado que en el caso de querer ser madre tiene que ser en un período de tiempo muy breve. «Tengo 41 años y si voy a tener me tengo que poner desde ya. Pero mi marido se ha quedado en la práctica«, ha desvelado con mucho sentido del humor. Hay que recordar que su pareja, Dorio Ferreira, ya tiene una hija fruto de una anterior relación con la que Shaila tiene una excelente relación. Así mismo lo ha desvelado en la entrevista concedida a Bertín: «A mí la hija me la dieron hecha. Ya tiene 16 años y ya casi salimos juntas», confiesa.

La artista ha hablado de lo duro que fue la muerte de su madre

Durante la entrevista, en la que también estaba presente Vicky Martín Berrocal, la diseñadora ha querido saber la relación que tenía Shaila con su madre: «Tuve una muy buena relación con mi madre, pero me pilló muy chica. Se me fue muy temprano entonces siempre he tenido esa sensación de que me hubiera gustado compartir con ella ahora más cosas, de más mujer», ha confesado. «Más problemas, la necesito…», cuenta.

«Mi madre era una persona muy positiva, una persona que nunca la oí quejarse. A veces cuando me quejo yo digo «me tendría que quejar menos como hacía mi madre«, que no contaba tanta cosa», añadía. Vicky Martín ha querido hacer hincapié en que Shaila ha querido seguir los pasos de su madre y dedicarse también a la música, a lo que la cantante no ha pensado ni un solo instante en su respuesta: «Lo tenía claro, desde los tres años», confiesa.

«Muchas veces me preguntan si me pesa ser hija de. Nunca me ha pesado porque estoy muy orgullosa de la madre que tengo», añade. «Qué mejor decir que aparte era una pedazo de artista, pero para mí era mi super mama. Era la mejor mamá. En momentos cuando ella falta y me parezco tanto porque al final la sangre no falla, a veces querían verla a ella. Siempre me ha pasado eso, que la gente tiene que saber diferenciar. Ellos sienten que no la tienen y entonces salgo yo y canto su canción. Es un poco confuso. Ellos quieren verla a ella», ha dicho.

La artista ha revelado como era su madre en casa

«No es porque sea mi madre pero cocinaba espectacular. Siempre le decíamos que si se retiraba que montara un restaurante», ha dicho entre bromas. «Ella siempre decía que no se iba a retirar con la garrota en el escenario, yo me quiero retirar bien. Entonces mi padre siempre le bromeaba y le decía «tú no te preocupes que para ese tiempo ya tendremos un robot al que le pondremos tus vestidos y ya seguirá él haciendo tus conciertos»», cuenta. Además, ha querido revelar que Rocío Dúrcal era muy «ama de casa»: «Yo tengo fotos de ella geniales con su delantal, con su camiseta de Piolín, ella adoraba a Piolín. Era muy niña, myy hogareña, se podía tirar hasta las cinco de la mañana organizando la despensa. Le gustaba mucho su casa, las decoraciones… para ella Navidad era muy importante porque sacábamos los cubiertos finos, ella tenía su ajuar guardadito para nosotros…», ha estado contando Shaila Dúrcal.