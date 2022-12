Después de haber tomado mucho el sol en verano, o no habernos protegido la piel como es debido, a muchas nos aparecen pequeñas manchitas durante el invierno. Los cambios de tono, y la aparición de manchas es algo normal según van pasando los años, por ello es imprescindible que usemos algún cosmético que nos ayude a eliminarlas y difuminarlas poco a poco. Hoy Nagore Robles nos ha recomendado su sérum favorito para cuidar la piel del rostro. Te contamos todos sus beneficios a continuación.

La colaboradora de Telecinco suele recomendar muchos productos de belleza, algunos forman parte de campañas de publicidad, pero no el de hoy. Nagore lo ha dejado todo claro sobre su sérum: «NO ES PUBLI. Es milagroso» decía la ex gran hermana y se disponía a comprar otro porque se le había acabado el frasco.

Nagore Robles cuida su piel con un sérum de vitamina C carísimo

El sérum que no puede dejar de utilizar Nagore es el CEO de la marca Sunday Riley, vendido en Sephora. Este cosmético tiene un gran poder iluminador en nuestra piel, está formulado con un concentrado al 15 % de vitamina C. Este principio activo es ideal para dar brillo e iluminar la piel del rostro apagada y cansada. El nombre científico de la vitamina C es ácido ascórbico, para que podáis reconocerlo en vuestros cosméticos favoritos. Este producto es muy utilizado para difuminar las manchas del sol y de la edad. Además, si tienes problemas de pigmentación en el rostro, este sérum actúa como un regulador del pigmento y unifica el tono.

Por todos estos efectos, la vitamina C se ha convertido en un básico en cualquier rutina facial. No solo por su gran capacidad de unificar el color de nuestra piel, sino porque también redensifica y reafirma, proporcionándonos un efecto antiaging con su uso continuado. Notarás como tu piel se recupera firmeza, elasticidad y, poco a poco, rellenará vuestras líneas de expresión. Pero es importante ser constante, así que busca un momento del día para dedicarle a tu piel unos minutos. Nosotras recomendamos aplicarlo justo antes de dormir, así podemos dejarlo actuar toda la noche y nos levantaremos con un mejor aspecto.

La vitamina C es perfecta para tratar las manchas en la piel

Eso sí, este producto tiene un precio al nivel de su efectividad, lo podéis encontrar en la página web oficial por 79,99 euros. ¡Pídeselo a los reyes! Además, es un producto vegano y respetuoso con el medioambiente. Aunque si se te va un poco de precio, podrás encontrar el principio activo en formato sérum en un montón de marcas low cost como The Ordinary, Babaria, La Roché Possay y muchos más. Lo importante es que incluyas la vitamina C en tu skin routine.

Si eres de las que cuida su piel por las mañanas, entonces te recomendamos usar protector solar después de usar cualquier sérum con vitamina C o cualquier ácido, para prevenir quemaduras y para evitar el daño oxidativo del sol en nuestro cutis. Este producto antioxidante es también ideal si sois fumadoras, ya que el tabaco puede cambiar considerablemente el tono de la piel.

Os recomendamos que guardéis el bote de vitamina C alejado de la luz solar para que no pierda propiedades. El último tip de belleza es MUY IMPORTANTE: no mezcléis el ácido ascórbico con otros ácidos o con retinoides para no irritar la piel. Es preciso consultar la compatibilidad de los cosméticos antes de fusionarlos en nuestra piel.