“Os voy a contar desde mi angustia, una de las situaciones más desagradables que he vivido nunca”. Así comenzaba el estremecedor relato de Luna Serrat. La nieta mayor del cantautor catalán ha sufrido un episodio de acoso mientras viajaba en un AVE Huelva-Madrid, este miércoles 25 de julio. Una pesadilla que ha querido compartir paso a paso con sus seguidores de Instagram y en la que relata como se han desarrollado todos los hechos mediante stories.

La joven periodista volvía a casa en lo que se preveía un viaje tranquilo, pero tuvo la mala suerte de tener un compañero de asiento que desde llegó la intimidó: “Era un americano, con cara de pocos amigos, me chequeó de arriba abajo”. El individuo se puso a ver ‘50 Sombras de Grey’ y “me pide que la vea con él. Su torpeza con el castellano me sirve de excusa y digo que no le entiendo. Él insiste y yo me giro. En cada escena de sexo, se ríe, me mira, me siento intimidada y a él le gusta”.

Para Luna Serrat fue “la peor hora que recuerda”. Para tratar de evitar el contacto se puso contra la ventana tapada por su bolso y la chaqueta, sin leer ni escuchar música por miedo a quedarse dormida. Pero el susodicho no cejaba en su empeño: “Seguía mirándome y gritando en cada escena en la que aparecía la chica en la cama. Me ponía caras y me invitaba a ver la película con él”, aunque ella le insistió: “Te he dicho que no”.

Para solucionarlo, la nieta de Serrat avisó a un operario de RENFE que pasaba por la cabina que enseguida vio que la situación era grave. Luna se cambió de asiento, pero con tan mala fortuna que se volvió a cruzar con él cuando fue al baño “Tenía el rímel corrido. Nada más salir, le vi. Me sonrió. Creo que se burlaba de mí”, confiesa en su Instagram.

Felizmente, la cosa no fue a mayores, pero el susto todavía lo tiene en el cuerpo: “No me pasó nada. Ni me tocó. Sé que el tema es delicado y soy consciente de que no siempre es tan fácil pedir ayuda. Puede resultar exagerado, pero nadie merece una hora de pánico”. Sus seguidores la han brindado numerosas muestras de apoyo. También hizo lo propio su círculo de amistades, entre el que se encuentran las dos hijas de Belén Rueda, Alejandra Rubio, Anita Matamoros y Alba Díaz.