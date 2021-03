Sergio Ramos se ha confesado sobre todo sin tapujos con Ibai Yanos, el Youtuber con el que todo el mundo quiere compartir tiempo y espacio.

Sergio Ramos no es muy dado a dar entrevistas fuera del ámbito del fútbol, sin embargo, este jueves hizo una excepción. Como otros compañeros de profesión como Piqué, el futbolista se sentó frente a Ibai Llanos, eso sí, cada uno en su respectiva casa para charlar sobre deporte, sobre la vida y sobre su pasado, siendo muchas las cuestiones que salieron a la luz durante su encuentro. A pesar de que el defensa tenía acordado hacer un gesto al de Bilbao para que terminara esta cita cuando así lo considerara, ambos estuvieron tan a gusto que este detalle nunca llegó. Fue un momento distendido y así lo refleja que el sevillano se abriera en canal frente a sus seguidores y es que eran muchos los que permanecían pendientes de este ‘cara a cara’. En especial, Sergio Ramos se mostró en estado puro al hablar de los cuatro hijos que tiene con Pilar Rubio de la que se declara profundamente enamorado. «Todo el mundo lo dice: es la mayor sensación de amor que puedes tener por un ser. Tu hijo te saca una sonrisa cuando nadie más te la saca. Es lo más parecido a la palabra amor. El vínculo con un hijo es lo más bonito que te puede pasar», dijo el jugador del Real Madrid.

A pesar de que los entrenamientos le quitan la mayor parte de su tiempo, Sergio procura organizarse para pasar el máximo tiempo que puede junto a sus hijos. «Yo, a día de hoy, el tiempo que tengo es muy reducido, lo paso entrenando o con mi mujer y mis hijos, que ahí necesitas tiempo. Tienes que dar prioridad a las cosas. Hay momentos con mis hijos que valen más que eso. A veces juego con ellos a videojuegos, pero es una excepción», explicó el futbolista. Una relación que ha aprendido de su padre, de quien ha heredado muchos valores, entre ellos, el de ser estricto.

Vídeo: Gtres

«Culpo mucho a mi padre. Desde que era muy pequeño, ya era muy estricto. Cuando era niño, habíamos ganado 5-0, había marcado dos goles, pero me recordaba la jugada en la que se habían ido de mí… Conforme fui creciendo, mi hermano también tuvo esa figura de ‘vinagre’ como digo yo. Siempre he sido un chaval muy responsable. Mis amigos se iban de botellón, al cine, a esquiar… y yo esas cosas no las hacía«, explicó. Una estela que ha seguido cuando ha ido creciendo, debe llevar una dieta muy estricta y, por ello, apenas bebe alcohol. «Soy de los que si sale, sale bien. Pero hasta los 23 yo no bebía alcohol. En las fechas importantes sí, pero antes sólo Malibu con piña que para mí ya era un pelotazo (…) Ahora si bebo vino», comentó.

Solo se da ciertos caprichos una vez al mes y, aunque disfruta mucho con ellos, tiene claro cuáles son sus objetivos por su trabajo. «Tú vives por y para tu trabajo, pero hay que saber diferenciar comer, que es disfrutar, y alimentarte, que es cuidarte. Llega el domingo, y puedes comer de verdad. . El McDonalds le encanta a mis hijos y ojalá no les gustase, porque a mí me encanta también, pero lo como sólo una vez al mes», acertaba a decir.