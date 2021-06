La colaboradora de televisión y su marido, Sergio Abad, celebran 20 años de amor, una historia que empezó en el colegio y que continúa. Pero, ¿quién es el responsable de la felicidad de Adriana Abenia?

Adriana Abenia y su marido, Sergio Abad, están de celebración. La pareja, que lleva desde el colegio juntos, acaba de celebrar su 20º aniversario, fecha que han aprovechado para dedicarse unas bonitas y románticas declaraciones de amor. La primera en hacerlo ha sido la colaboradora de televisión, que ha sacado su lado más sensible para dedicarle unas bonitas palabras.

«~ 7 de junio~ 20 AÑOS juntos, compartiéndolo absolutamente todo. TE QUIERO, @abadsergio 💘», ha escrito Adriana Abenia emocionada y feliz por este día tan especial. Ha acompañado la declaración de amor con varias imágenes de ambos, algunas de ellos muy íntimas, como la primera de ellas, en la que ella aparece en una bañera mientras él le da un tierno beso.

Por su parte, Sergio Abad, que siempre se ha decantado por permanecer en un discreto segundo plano, le dedicaba a su pareja unas palabras con una foto de ella misma en la bañera. Parece que ese día en el baño dio para mucho y que el resultado de esta improvisada sesión de fotos les gustó mucho a ambos. «Me da la impresión de que acabamos de empezar a salir, lo juro! 20 AÑOS. Te quiero, @adrianaabenia ♥️», ha escrito el empresario.

Adriana Abenia y Sergio Abad celebran 20 años de amor

Pero, ¿quién es Sergio Abad, el responsable de la felicidad de Adriana Abenia? Sergio es empresario y ha trabajado también como relaciones públicas. Aunque también es muy activo en las redes sociales, Sergio ha optado siempre por mantenerse en un discreto segundo plano en lo que se refiere a los medios de comunicación.

En una entrevista que ofreció hace unos años, Adriana Abenia habló del lado más romántico de su pareja. Y es que el empresario aprovechó un viaje que hicieron ambos a París para pedirle matrimonio al amor de su vida. Y es que la ‘influencer’ es una enamorada de la ciudad del amor, le apasiona y le encanta viajar hasta allí siempre que puede. «Es una persona muy cariñosa, aunque a veces parece un poco borde para la gente que no lo conoce», bromeaba mostrando los dos extremos de su pareja en una entrevista que dio a un medio de comunicación. Añadía con cariño: «Me cuida muchísimo, tiene mucho carácter. Siempre me cuida y es muy leal. No sabe cocinar ni cambiar una bombilla, pero lo demás lo hace muy bien».

Se casaron el 18 de diciembre de 2015 en Zaragoza. Fue una ceremonia civil y Adriana Abenia no parecía, desde luego, la típica novia. Llevaba una falda larga de tul color melocotón, un top azul y una cazadora de cuero… Ya había advertido que quería huir de lo convencional. Y lo hizo. Sergio, que suele ir bastante informal y con un look casi hipster, ese día iba de lo más tradicional.

Dieron un paso más en su relación con la llegada de Luna

20 años que han dado para mucho. Esta pareja forma parte de la lista de romances más duraderos entre los rostros conocidos de nuestro país. Adriana Abenia y Sergio Abad se conocieron y empezaron a salir en el colegio. A pesar de los años, ambos siguen sintiendo que acaban de empezar su relación, lo que hace ver la gran sintonía que hay entre ellos todavía.

Y es que la historia de amor entre Adriana y Sergio tiene muchas páginas. La pareja se conoció en el instituto en su Zaragoza natal, y antes que novios fueron compañeros y amigos. Juntos han crecido y se han apoyado en los malos momentos y han compartido los buenos. Y ahora, además, son padres de una hija, a la que llamaron Luna.