El pasado mes de junio, hace ahora seis meses, SEMANA anunció que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa vivían separados. Teníamos las pruebas de que el premio Nobel se había marchado de la casa de Puerta de Hierro y llevaba instalado en su piso de Madrid al menos diez días, que podían ser más. Aquello causó un gran revuelo y rápidamente Llosa volvió a casa de Isabel Preysler y negaron lo que era evidente, pues esta revista tenía pruebas de que el escritor peruano vivía en su casa y no en la de Preysler. Estaba claro que las cosas no iban bien. Podían haber salido a decir que él estaba escribiendo y necesitaba máxima concentración y por eso se marchó a su piso, pero prefirieron desmentir que vivían separados y negar una crisis que ahora queda claro que era real.

SEMANA no mentía como algunos intentaron hacer ver. Desde entonces la pareja formada por Isabel y Mario estaba herida de muerte y así no lo aseguraban personas cercanas a ellos. “Es cuestión de tiempo, ya veréis. Y no tendréis que esperar mucho. Probablemente antes de que termine el año”, nos dijeron poco después de que ellos desmintieran aquella información. Y ya hemos visto que, efectivamente, el desenlace de la historia de amor de la pareja ha sido el de poner punto final antes de que comience el 2023. Estas mismas personas, nos dicen ahora, tras conocerse la ruptura definitiva, que “no es que se dieran una segunda oportunidad y no hayan podido superarla. Es simplemente que aquello ya se rompió y por haberlo descubierto y anunciado sin su control decidieron continuar de cara a la galería para poner ellos lugar y fecha de su conocimiento público”.

Durante este tiempo ellos han seguido con su vida social más o menos normal. Pero también la hicieron durante esas dos semanas que vivieron separados hasta que les pillamos, de hecho, aquellos días acudieron a un par de actos juntos y después cada uno se marchó a su casa por separado. Lo de este miércoles, parodiando a su gran amigo Gabriel García Márquez, es la crónica de una ruptura anunciada.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han terminado una relación sentimental de casi 8 años juntos. La reina de corazones niega que existan terceras personas y confirma una crisis que ha dinamitado su historia de amor, la cual comenzó en el año 2015. Justo en ese momento se conoció su noviazgo, pero el 2022 lo terminan separados y emprendiendo cada uno un camino diferente. El capítulo parece estar cerrado y este año, sin querer, aparte de lo anteriormente contado, han dado otras pistas. En concreto, en Navidad, cuando Ana Boyer compartió una imagen en la que se podrían ver unas iniciales que hablaban por sí solas.