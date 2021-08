«La gente como tú no muere nunca Bibi. Hoy hay una fiesta en el cielo», ha afirmado la presentadora.

La madre de María del Monte, Bibiana Algaba, fallecía este sábado a los 96 años. Una triste noticia que se une a una etapa muy complicada para la cantante quien en el último año ha sufrido la pérdida de dos hermanos. Toñi Moreno ha querido enviar un sentido mensaje dirigido a la progenitora de su amiga.

La presentadora ha rescatado un vídeo en el que madre e hija se muestran muy cómplices, bailando por bulerías. Añade este ‘post’ en su perfil de Instagram: «Así te voy a recordar Bibi, llenándolo todo de alegría y vida». Explica que ha conocido a pocas personas tan especiales como ella y destaca su «carisma e inteligencia». Además, ha querido subrayar que tuvo mucha suerte en la vida ya que su marido «la adoró hasta el final, tuvo unos buenos hijos y una hija que se ha desvivido por hacerte feliz». Concluye con estas preciosas palabras: «La gente como tú no muere nunca Bibi. Hoy hay una fiesta en el cielo».

La triste noticia de la muerte de Bibiana Algaba saltaba cuando la de Sanlúcar estaba presentando ‘Viva la vida’. Al enterarse se mostró apesadumbrada y quiso mandarle todo su cariño a su amiga. «En los últimos meses ha vivido para cuidarla. Estaba malita desde hace mucho tiempo, llevábamos mucho tiempo preocupados por el estado de salud de su madre. Lo va a pasar mal, es ley de vida», aseguró.

María del Monte, abatida

En las primeras imágenes que hemos podido ver de la folclórica en el tanatorio se ha mostrado completamente destrozada. Llegaba arropada por su familia y ha atendido amablemente a la prensa. «Estoy mal, pero me voy con la tranquilidad de que se ha ido tranquilita en casa y rodeada de amor, como lo ha tenido siempre», ha afirmado.

«Espero que me den fuerza todos», añadía sin poder contener las lágrimas. Además, ha querido agradecer las muestras de cariño que está recibiendo. María del Monte atraviesa la etapa más dura de su vida. En poco más de un año ha perdido a tres miembros de su familia. En abril de 2020 murió su hermano Antonio, a los 65 años, por coronavirus. Un año después, en mayo de este 2021, fallecía su otro hermano, Juan Carlos, también a consecuencia de la pandemia.

Una triste realidad que le ocultó a su madre con el fin de protegerla. Así se lo contó a Bertín Osborne cuando participó en el programa ‘Mi casa es la tuya’. «Mi madre no sabe nada, Bertín. Él vivía con mi madre. Tiene 95 años, a veces se despista un poco. Le decimos que está en Madrid, que no se puede mover por la Covid. ¿Cómo hago yo pasar a mi madre con 95 años por esto? Me lo estoy comiendo. No me queda otra. Estoy cansada de que me diga la gente ‘tú eres fuerte’».