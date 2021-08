Rosa Benito ha asegurado que Amador Mohedano no volverá a ser nunca su pareja sentimental. De este modo, ha vuelto a cerrarle la puerta.

Hace solo unos días Amador Mohedano se declaró a su exmujer, Rosa Benito. Lo hizo 8 años después de poner punto y final a su matrimonio, unas palabras que lejos de acercarla a la madre de sus hijos tan solo le han alejado. Aseguró que echaba de menos su «aliento» y dormir con ella cada noche, siendo poco después cuando Rosa le respondió tremendamente indignada. «Me parece vergonzoso lo de este señor, ¿ahora me echa de menos? jajajaja… Ya no se acuerda de esto y tantas otras burradas que ha hecho. ¡Qué poca vergüenza tiene! Soy una mujer autosuficiente y no necesito a un hombre a mi lado para nada. ¡¡¡La vida me ha hecho muy fuerte!!! A palos… ¡¡¡Pero FUERTE!!!», escribió. Muchos la aplaudieron tras esta reacción y solo un día más tarde ha vuelto a dejar clara su posición a través de un sensual posado con el que demuestra que está estupenda. «Cada (tic tac)es un segundo de la vida que pasa, huye, y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda», ha escrito junto a dos fotos en traje de baño.

Rosa ya superó este desamor y no tiene ninguna intención de volver a pasar por lo mismo. De hecho, se niega en rotundo en dejar entrar de nuevo a Amador Mohedano en el plano sentimental, dejando claro que ella no necesita a un hombre «absolutamente para nada». A pesar de que hace algunos meses defendió a su exmarido con ahínco en los platós e insistió en la buen labor que hizo como representante de Rocío Jurado, eso no implica que ella quiera retomar ninguna relación con él. Su historia ya terminó y después de mucho sufrimiento no quiere volver a pasar por lo mismo, por lo que aconseja a Amador Mohedano que él siga con su vida y se olvide de una posible reconciliación entre ellos.

Rosa Benito ya pasó página y así lo ha repetido en los últimos días. No se plantea darse una nueva oportunidad con Amador ni ahora ni nunca: «No estoy enamorada de ti, no voy a volver jamás contigo. Déjame en paz, quiero que dejes de hablar de mí. Me gusta la vida que tengo y no quiero volver atrás, que he llorado ya mucho. No quiero mirar atrás, no van a ver mi reconciliación. Soy feliz con lo que tengo y no quiero más». Su posición es cristalina, tanto que insiste en que hay que dar «la espalda a lo negativo», lo que evidencia que ha cerrado las puertas a aquel hombre que le rompió el corazón en el pasado. La tía de Rociito mira hacia el futuro y en este caso no cree en las segundas oportunidades, pues está tranquila y sin ninguna intención de complicarse.