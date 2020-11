Lara Álvarez ha trabajado duro para moverse como una bailarina profesional, con un sugerente movimiento de caderas que ni Shakira en sus mejores tiempos. Vea el vídeo que revoluciona las redes

Lara Álvarez ha sabido meterse en el bolsillo a la audiencia por su simpatía y por rehuir siempre de la polémica. Su carrera profesional no ha crecido a la sombra del escándalo, así como que también ha querido dejar que su cuerpazo no sea protagonista de sus intervenciones televisivas. Una vez que se ha labrado un buen nombre en su labor como periodista y presentadora, ahora ya ha levantado el veto que su cuerpo tenía para evitar que la atención se centrase en el exterior y no en su capacidad comunicadora. Es por eso que ahora no tiene reparos en compartir vídeos donde muestra lo privilegiada que es no solo por el cuerpo que Dios le ha dado, sino también por cómo ha aprendido a contonearlo para el deleite de todos sus seguidores.

Desde hace un par de años, Lara Álvarez ha descubierto los beneficios del baile como vía para quemar adrenalina y poner a ralla el mal rollo. Con tan solo poner música y dejar que su cuerpo siga el ritmo es capaz de ponerle una sonrisa al mundo. Pero mientras que ella utiliza el baile como una forma de liberar tensiones, sus seguidores aprovechan para ver su silueta en acción gracias a sensuales movimientos de cadera, que ni Shakira en sus mejores tiempos.

El twerking que Miley Cyrus hizo famosos ahora revoluciona las caderas de Lara Álvarez y es que es asombroso cómo puede mover la parte trasera de su cuerpo -sí, su derriere- al frenético ritmo de la música sin perder sensualidad y despertándonos una sonrisa. Vea el vídeo, porque no tiene desperdicio alguno y muestra además el buen rollo que tiene con sus amigos, que se cuelan en el vídeo para hacerlo más gracioso aún. Dale al play.