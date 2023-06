Kiko Matamoros y Marta López han vivido uno de los días más increíbles de su vida en su boda, celebrada el pasado viernes 2 de junio en Madrid. Esta celebración los ha convertido en protagonistas del nuevo número de SEMANA. Esta revista entra en la boda de la pareja y os contamos todo lo que no se ha contado de un 'sí, quiero' que ha dado mucho que hablar.

El colaborador de televisión y la modelo se casaron en Madrid en una ceremonia marcado por una importante ausiencia. En la fiesta posterior, un incidente entre dos invitados puso la nota discordante.

Una boda con mucha polémica

Anita Matamoros tomó la decisión de no acudir a esta boda, ya que la relación con su padre no pasa por su mejor momento. Pero Kiko Matamoros no se olvidó de ella: "Claro que me hubiera gustado que hubiera estado mi hija... Pero no voy a hablar de ella porque está claro que ella no quiere que lo haga", decía rotundo el colaborador de televisión.

Los que sí estuvieron fueron el resto de sus hijos. Laura Matamoros, de hecho, ejerció de madrina. Llegó a la Basílica de San Miguel junto a su padre y entraron juntos bajo la atenta mirada de todos los invitados, que ya se encoentraban en ese momento en el interior del templo.

En el interior del nuevo número de SEMANA podrás ver también un extenso reportaje de fotos de todos los invitados, del momento de la entrada a la iglesia de todos ellos, pero también de los protagonistas del día. En cuanto a los looks, la nota discordante la puso Terelu Campos, que optó por proteger su vestido de la lluvia con un chubasquero transparente rematado del mismo color del vestido.

Un fin de semana cargado de bodas

Ha sido un fin de semana lleno de bodas. Con el verano a la vuelta de la esquina son muchos los novios los que eligen casarse en este mes. Los famosos también. De hecho, en el nuevo número de SEMANA te contamos todo sobre la espectacular boda del hijo de Rosa Clará en París. Allí estuvo Paloma Cuevas, que llegó a la ciudad francesa en avión privado junto a Luis Miguel. También os mostramos todas las imágenes de la boda televisiva entre Matías Prats y Claudia Collado, que estuvieron acompañados por muchos colegas de la profesión.

Así será la gran boda del año

Tamara Falcó no se ha casado todavía, pero está a punto de hacerlo. El próximo 8 de julio, la hija de Isabel Preysler da el 'sí, quiero' a Íñigo Onieva.