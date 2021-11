Soraya Arnelas es la protagonista del nuevo número de SEMANA. Después de que este mismo medio publicara en exclusiva que la cantante había dado a luz a su segunda hija, Soraya presenta a su hija Olivia en las páginas del nuevo número de tu revista favorita de corazón. Desde este miércoles podrás comprar tu nuevo SEMANA con un bonito reportaje con Soraya y toda su familia.

La cantante protagoniza con toda su familia una sesión de fotos de ensueño. Además, nos cuenta cómo está viviendo estos primeros días de vida de su segunda hija, a la que define como un «ángel». Se atreve también a sacarle parecido: «Físicamente, Olivia se parece mucho a mí, y va a tener carácter, aunque aún es muy pronto para asegurarlo. Y también creo qu va a ser alta como su hermana y su padre», reconoce.

A pesar de que lleva apenas unos días siendo madre por segunda vez y que se está adaptando a la nueva situación, Soraya no duda en confesar que ya piensa en ir a por el tercer hijo. Y es que confiesa las ganas que tiene de tener un niño en casa: «Cuando pueda iremos a por el tercero. Y esta vez toca un niño».

Soraya Arnelas presenta a su hija Olivia en SEMANA

Entre los detalles que desvela en el interior de SEMANA, Soraya destaca el papel que está jugando su hija mayor, Manuela, que parece no haber recibido la llegada de su hermana como una amenaza. La propia cantante cuenta cómo está viviendo los primeros días de vida de su hermanita: «Lo más importante es que Manuela no siente que alguien ha venido a quitarle su sitio, así que estamos muy pendientes de ella», reconoce.

Ahora está disfrutando al máximo esta nueva etapa de su vida, a la que se enfrenta con calma y felicidad. Hasta que pueda retomar de nuevo el deporte, a Soraya le toca descansar, aunque ya casi ha recuperado su figura de antes del embarazo: «Aún no puedo hacer deporte, pero no tengo dolores, la cicatriz va bien… Me quedan cinco kilos por perder, pero me lo tomo con tranquilidad».

Anabel Pantoja deja ‘Sálvame’ definitivamente

El nuevo número de SEMANA viene cargado de exclusivas. En el interior de la revista podrás leer todo sobre la nueva vida de Anabel Pantoja, que ha tomado la drástica decisión de dejar ‘Sálvame’ definitivamente: «Quiero trabajar dignamente», asegura muy dolida por todo lo que se está diciendo sobre ella en el plató del que era su programa.

La sobrina de Isabel Pantoja confiesa que hay que ser muy valiente para trabajar como colaboradora en el programa de Telecinco. Aún así, de sus tardes en el plató guarda grandes amigas, como Belén Esteban o Carlota Corredera, a las que seguirá viendo fuera de las instalaciones de Mediaset. Ahora se centrará en todos sus negocios paralelos, que no son pocos.