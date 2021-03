Tras haber superado el coronavirus, José Ortega Cano no se ha recuperado al completo y su estado de salud preocupa a sus amigos y familiares

Fue hace ya casi dos meses que José Ortega Cano y Ana María Aldón superaron el coronavirus. Conocimos la noticia de su positivo el día 1 de enero y desde entonces la pareja y Gloria Camila Ortega, que también había dado positivo, guardaron la correspondiente cuarentena. Tras realizarse otro test una vez que ya se había pasado el tiempo establecido dieron negativo y pudieron volver a retomar la vida y la normalidad. O eso era lo que estaba previsto. El coronavirus le está haciendo estragos a Ortega Cano y su actual estado de salud es muy preocupante.

«Llevo unas semanas muy fastidiado», cuenta a SEMANA muy preocupado y a la espera de unas pruebas médicas que tiene que hacerse en los próximos días para descubrir la dolencia que sufre. Estos últimos meses no están siendo fáciles para el torero y su familia y los problemas de salud le están pasando factura.

José Ortega Cano lleva varias semanas con fuertes dolores

A pesar de que siempre ha presumido de una gran fortaleza y de enfrentarse a los problemas de cara, ahora sorprende ver al diestro alicaído y en sus horas más bajas. Tanto es así que su entorno más cercano está bastante preocupado porque desde hace ya un tiempo arrastra problemas de salud que se han agravado durante las últimas semanas. Aún más si cabe después de haberse enfrentado al coronavirus.

En su momento, el torero habló de cómo habían sido los días más duros de la enfermedad: «He tenido bastantes molestias, lo que más me preocupaba era cuando tuviese la tos y la dificultad para echar la flema, dormir regular, pero lo he llevado…», dijo por aquel entonces en ‘Viva la vida’. A pesar de que fueron días complicados, logró superarlos. A pesar de esto, ahora parece que el hecho de haber pasado el coronavirus, lo que supone que sus defensas estén más bajas, ha supuesto que siga arrastrando problemas de salud que preocupan a los suyos.

Es el propio Ortega Cano quien habla con este medio y revela la molesta prueba a la que tiene que someterse para sacarlo por fin de dudas.