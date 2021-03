Te contamos en exclusiva todo lo que sucedió detrás de cámaras tras el enfrentamiento de Alejandra Rubio y Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’.

Parecía que Alejandra Rubio y Carmen Borrego habían enterrado el hacha de guerra, pero nada más lejos de la realidad. Este fin de semana ambas protagonizaron un desencuentro en pleno directo tras el que la hija de Terelu terminó llorando y el cual sin duda ha marcado un antes y un después en su relación. Aunque el objetivo en ‘Viva la vida’ era aclarar si Alejandra había acusado a su tía de tenerle envidia, tal y como había dicho previamente Kiko Matamoros, su cara a cara acabó como el rosario de la aurora. La tensión entre ellas era más que palpable y así lo demostraron algunas frases como «háblame en otro tonito» o «estoy muy tranquilita, pero puedo dejar de estarlo en este momento». Sin embargo, lo llamativo sucedió entre bambalinas. SEMANA publica en exclusiva este miércoles todo lo que no vieron los espectadores, una discusión en la que incluso se tuvo que intervenir para separarlas. Aunque si quieres descubrir lo que sucedió en esta pelea tendrás que adquirir nuestra revista, te adelantamos que su bronca dejó a los presentes boquiabiertos. «No me vuelvas a hablar en tu vida», terminó diciendo Alejandra Rubio, palabras que dejan claro que su reconciliación no está cerca de producirse.

Tía y sobrina no viven ni mucho menos su mejor momento. El fuerte choque de ambas este fin de semana dejó completamente K.O a Alejandra, quien tras vivir este acalorado momento volvió a plató. Si bien es cierto que todo apuntaba que después de acercar posturas en una cafetería madrileña todo estaba bien entre ellas, ahora se demuestra que están en plena guerra. No hay entendimiento posible entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego, muestra de ello el suceso que tuvo lugar detrás de las cámaras de Mediaset, datos exclusivos que te revela SEMANA.

Justo este incómodo momento coincide con el regreso televisivo de María Teresa Campos, presentadora que vuelve por todo lo alto con ‘La Campos móvil’, un retorno que se ve empañado con toda esta polémica. A pesar de que la malagueña quería evitar a todo costa que la sangre llegara al río, la matriarca del clan Campos no ha podido frenar esta situación. Dolida con el cariz que ha tomado todo este asunto, dio un toque a su entorno para que tomaran cartas en ello y se zanjara, pero este no ha terminado de surtir efecto. A partir de este miércoles, te contamos las durísimas palabras que se dedicaron mutuamente.

Ahora todas las miradas se ponen en Terelu Campos, que se encuentra entre la espada y la pared después de esta pelea entre su hermana y su hija de la cual SEMANA te da detalles que hasta ahora no habían visto la luz y que te dejaran sin palabras. Ninguna de las protagonistas de esta historia han querido dejar rastro de su bronca fuera de plató y a día de hoy se siguen en sus redes sociales, lo que demuestra que no desean hacer demasiado ruido después de lo acaecido hace muy pocos días. Eso sí, la que ha mostrado su hartazgo públicamente ha sido Terelu, quien tanto en el magazine en el que las tres trabajan como a Jorge Javier Vázquez ha desvelado las ansias que tiene de que todo esto finalice.