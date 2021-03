En SEMANA, te contamos en exclusiva cómo José Carlos Corradini, el padre de Chenoa, se sienta cada día en un bar para vender mascarillas en Buenos Aires.

José Carlos Corradini, el padre de Chenoa, también ha tenido que reinventarse para sobrevivir tras las duras consecuencias que está dejando en el mundo la crisis del coronavirus. El hecho de que cuente con una jubilación de poco dinero le ha llevado a buscarse la vida para conseguir algo más y poder sufragar los gastos que tiene.

Tal y como él mismo desvela a SEMANA en exclusiva, el padre de la cantante se sienta cada día en una cafetería de Buenos Aires, Argentina, para vender mascarillas, un producto que se ha vuelto en prioritario en todo el mundo. Este complemento ya se ha metido en nuestro día a día para protegernos y proteger del virus. Se ha comprobado que es el método más eficaz para no contagiarse y contagiar.

En SEMANA podrás leer la entrevista más dura del padre de Chenoa. José Carlos en el

café donde se sienta para vender sus mascarillas confiesa: «Si un día vendo tres o cuatro, ese día como, aunque no sean productos que me ayuden a mi salud, porque

la comida sana es muy cara, y yo como comida barata».

A pesar de la situación que atraviesa, José Carlos explica que su hija no se va a remover cuando conozca la situación tan complicada en la que está inmerso sin quererlo: «Chenoa no se va a conmover por mi situación. Su madre se encargó de endurecer su corazón», explica totalmente roto en SEMANA.

Aún así, asegura que no le importaría reunirse con ella y con otros miembros de su familia: «No me importaría sentarme con ella y con su hermano y que me dijeran o

reprocharan lo que consideraran», declara José Carlos Corradini en la entrevista más complicada que ha ofrecido hasta la fecha.

Además, no duda en desvelar qué piensa sobre la boda de su hija con Miguel Sánchez Encinas, a la que incluso manda un mensaje.

José Carlos Corradini da su opinión sobre la boda de su hija

María Laura (nombre real de Chenoa) y su hermano Sebastián eran muy pequeños cuando sus padres decidieron separarse. Él tenía dos años y ella solo uno. Su madre,

Patricia, se marchó a trabajar como cantante a un hotel de Palma de Mallorca. En este

tiempo, José Carlos solo vio dos veces a su hija, la última brevemente cuando ella tenía 16 años. Hace cuatro, vino a España para pedirle a su hija que le ayudara económicamente.