SEMANA no es quien miente: El Rincón se vendía por 7 millones hasta que sacamos la noticia (no es discutible)

Este miércoles SEMANA llevaba en exclusiva que Tamara Falcó y su hermano Manuel tenían en venta El Rincón, la finca de Aldea del Fresno (Madrid) que Carlos Falcó, marqués de Griñón, dejó en herencia a sus hijos. Posteriormente, Manuel ofreció a sus hermanos comprarles sus partes. Xandra, Adara y Duarte accedieron. Tamara no quiso vender su parte y apostó por seguir siendo propietaria, aunque solo fuera con una parte minoritaria.

Cuando SEMANA publica esta información es porque la tiene contrastada y bien atada. No solo nos referimos a tener acceso al anuncio de la inmobiliaria que la ofrece en venta, eso es una anécdota en esta información, aunque tiene su importancia. Por cierto, anuncio que se mantiene tras publicarse la noticia en nuestra revista, pero que se retira al día siguiente de que Tamara saliera en ‘El Hormiguero’ a decir que no era cierto que tuvieran en venta la finca y que no sabía de dónde había salido esa noticia. Pues hay que explicarle que la noticia sale de su familia.

Como decíamos, la información la teníamos bien atada. Sabemos que la finca se ha estado ofreciendo. También fuera de España. Y no hablamos de hace años. Hablamos de los últimos meses, en los que la finca donde Tamara celebrará su boda el 8 de julio se ha puesto sobre la mesa a personas que podrían tener interés y, sobre todo, capital para afrontar esta compraventa. Estas cosas se ofrecen en círculos muy exclusivos, fuera del canal tradicional. Y SEMANA ha tenido acceso a personas que han sido tentadas o, al menos, que han tenido conocimiento de que seguía en venta y así se deslizaba en conversaciones.

SEMANA no miente

Esta revista sabía lo que ha publicado Informalia, que la consultoría inmobiliaria que ha estado gestionando la venta de la finca, al menos hasta este viernes que se retira el anuncio, es Corsini Properties. La mujer de Manuel Falcó es Amparo Corsini. Por supuesto que conocíamos este detalle, pero preferimos no entrar en datos que considerábamos innecesarios puesto que en ningún momento imaginamos que Tamara fuera a desmentir algo que no es discutible.

Así es, la inmobiliaria encargada de mover la finca El Rincón entre posibles compradores es de un familiar de la mujer de Manuel Falcó, propietario de la finca. Los Corsini son una prestigiosa saga familiar de grandes empresarios, una de las más poderosas de España, conocidos como 'La Tribu' por lo numerosa que es y lo bien posicionados que están todos sus miembros: la mayoría son altos directivos de grandes empresas. Muchos de ellos están relacionados con el sector inmobiliario y la construcción. No obstante, el origen de la fortuna de esta familia proviene de Corsan, que llegó a ser la constructora más importante de nuestro país.

Al margen de esto está el anuncio. Bueno, estaba, que ya lo han retirado para dar veracidad a la versión de Tamara Falcó. Lo que pasa es que estas cosas dejan rastro y no es tan fácil hacer desaparecer. Además, SEMANA tenía capturas del anuncio, así que tampoco servía de mucho eliminarlo.

SEMANA no miente. Es irrefutable que la finca estaba en venta y se estaba moviendo en círculos muy exclusivos. Ahora la pregunta es ¿por qué niega Tamara dicha información cuando está claro que es cierta? Eso es lo que habrá que indagar, porque lo que no cabría aquí es que su hermano, que posee la parte mayoritaria de la propiedad, habría decidido ponerla en venta sin habérselo consultado a ella. Esta familia no es como otras. Aquí no hacen las cosas a espaldas de los demás. Así que esta opción hay que descartarla.

De esta manera, mientras alguien aparece con 7 millones de euros, incluso con menos (ya se buscaría Tamara una excusa para justificar la transacción sin estar en venta), los hermanos seguirán alquilándola para eventos, series, películas y cualquier otro uso que les reporte ingresos con los que sufragar los cuantiosos gastos que genera esta impresionante finca.