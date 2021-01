En el nuevo número de SEMANA, podrás leer todo sobre el delicado momento que atraviesa María Teresa Campos tras su polémica y comentada entrevista con Isabel Gemio. ¡No te lo puedes perder!

El nuevo número de SEMANA ya está en la calle y podrá encontrarlo en su punto de venta habitual. No obstante, tenemos que decir que, como consecuencia de los estragos causados por el temporal de nieve Filomena, que ha aislado pueblos e imposibilita la movilidad en algunas ciudades, hay zonas donde la revista no ha podido llegar a tiempo. Estamos haciendo grandes esfuerzos para que en estos casos puedan tener SEMANA en sus manos lo antes posible. Nunca más que ahora queremos informarle y entretenerle. GRACIAS por su compromiso y su comprensión.

En este nuevo número, María Teresa Campos e Isabel Gemio son las protagonistas. Nadie se podía imaginar que la tensa entrevista que protagonizaron iba a acabar como ha acabado, con insultos. Han sido unos días muy duros, en los que las periodistas han estado en el foco de la noticia.

La malagueña cuenta a SEMANA cómo se encuentra tras el desagradable suceso: «Este desprecio duele, claro que duele», explica muy afectada. María Teresa Campos está viviendo un momento muy duro, ya que sigue dolida por cómo se ha desarrollado todo. De hecho, su hija, Terelu Campos, explicaba hace unos días cómo está su madre: «Esto le ha revuelto. Está con el run run en la cabeza y me ha llamado varias veces disgustada», declaraba la colaboradora.

María Teresa Campos está pasando por un delicado momento

En SEMANA podrás leer todos los detalles de cómo se encuentra María Teresa Campos después de que esta publicación se haya puesto en contacto con su círculo más cercano. En el nuevo número de tu revista favorita de corazón encontrarás en qué momento se encuentra la presentadora después de haber vivido su peor momento al ser invitada al espacio ‘Charlas con alma’ que Isabel Gemio tiene en YouTube.

Cabe destacar que unos días antes de que Isabel Gemio abriera las puertas de su programa a María Teresa Campos, estas se reencontraron en el espacio que la segunda tiene en YouTube, ‘Enredados’, donde ha recibido ya a numerosos invitados. En esa ocasión, la malagueña trató de la mejor manera a la periodista, algo que por supuesto ella esperaba que fuera de la misma manera en el programa de Isabel.

En SEMANA podrás leer todo sobre el delicado momento que atraviesa María Teresa

La polémica entrevista empezó con tiranteces que María Teresa Campos no pudo pasar por alto. «Te imaginabas así con 80 años?», le preguntaba Isabel Gemio a la presentadora de televisión mientras se miraban en el espejo. La madre de Terelu Campos y Carmen Borrego no pudo evitar contestarle de la manera más rotunda: «Eres una cerda».

Desde ahí empezaron a sucederse varios encontronazos, porque María Teresa Campos ya había notado una soberbia en las palabras de Isabel Gemio que no quería pasar por alto. De hecho, María Teresa contestaba con evasivas e incluso le hacía saber a Isabel que no iba a contestar a ciertas preguntas por no dar titulares.

Después de 30 años de amistad, esta comentada entrevista ha acabado con una relación que había traspasado los platós de televisión. «Ella se ha retratado. No se puede ser más mezquina», explicaba María Teresa Campos en ‘Sálvame’. Por su parte, Isabel Gemio, que también ha hablado con SEMANA, explica a este medio cómo se ha tomado las críticas de la presentadora de televisión: «Si alguien te aprecia de verdad, no hace eso», declara entre otras cosas. Lee al completo cómo se encuentran las protagonistas de esta polémica en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosko y supermercado más cercano. ¿Te lo vas perder? Pero no es lo único que podrás encontrar en el nuevo número de SEMANA. Y es que viene un número cargado de actualidad de corazón.

¡Corre a por tu ejemplar y ponte al día de todas las novedades de la crónica social!