Malú y Albert Rivera están disfrutando de esta nueva etapa como padres. Tenemos las imágenes de la pareja disfrutando de un paseo con su hija.

Este miércoles, un nuevo número de SEMANA sale a la venta. En el interior de la revista, encontraréis un reportaje exclusivo con las fotos más bonitas de la pareja formada por Malú y Albert Rivera disfrutando de un paseo bajo el sol de la capital con su hija Lucía. Fue el pasado mes de junio cuando la pareja dio la bienvenida al bebé que les ha cambiado la vida. Ahora, vemos la faceta más dulce de la artista ejerciendo como mamá con la pequeña Lucía, que se ha convertido en toda su ilusión para la cantante. La vida le ha cambiado y ella disfruta con esta nueva vida, que os mostramos en SEMANA.

Las fotos más bonitas de Malú y Albert con su hija

En el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, encontraréis todas las imágenes de este bonito paseo de la pareja con su pequeña por las inmediaciones de su casa en Madrid. A pesar de que hace ya cuatro meses que dieron la bienvenida a la bebé, no ha sido hasta ahora cuando hemos podido ver las primeras imágenes de la pareja junto a su hija. Y es que tanto la artista como el expolítico han sido muy cautos debido a la crisis sanitaria provocada con el coronavirus. A eso hay que sumarle los problemas de salud a los que se ha enfrentado Malú en las últimas semanas.

A pesar de la complicada situación que atraviesa el país, la pareja está viviendo esta dulce etapa de la mejor manera posible. Y por este motivo, ambos quisieron hacer un alto en sus apretadas agendas para disfrutar de un día paseando con su hija. Tal y como podéis ver en la foto de la portada de SEMANA, la encargada en empujar el carrito de la recién nacida fue Malú mientras que el que fuera líder de ‘Ciudadanos’ estuvo muy pendiente de las dos mujeres de su vida. A pesar de haber sido muy discretos durante el embarazo de la cantante, la pareja no se esconde e incluso posaron a las puertas del hospital donde Malú dio a luz, convirtiéndose en el primer posado oficial de la ya familia.

Ambos están disfrutando mucho de esta etapa de su vida. Hace solo unos días que Malú hablaba con Pablo Motos en ‘El Hormiguero 3.0’ y habló de cómo está viviendo los primeros meses como madre y aseguró que se derrite con su hija Lucía, su primera hija, nacida de su relación con Albert Rivera. «Es que cuando se me echa en el cuello es que me muero». «Dejo todo lo que tengo que hacer. Se acaba el día, el planeta, la vida, los teléfonos… En la vida he dejado el teléfono tanto de lado como ahora, es como ‘No, estoy con mi hija’. Ni me acuerdo de que existe, vaya», siguió diciendo.