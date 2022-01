Jorge Javier Vázquez está ilusionado. Así lo ha hecho saber en una entrevista concedida a SEMANA. En un encuentro con tu revista favorita, -disponible ya en tu quiosco-, el presentador de ‘Sálvame‘ nos habla de su papel en ‘Desmontando a Séneca‘. Una obra dirigida por Juan Carlos Rubio que llega al teatro Reina Victoria de Madrid. Con más de dos décadas de trayectoria a sus espaldas, trabajar en teatro le aporta aires renovados. Más aún ahora, que su programa afronta importantes cambios, como el fichaje de María Patiño y Terelu Campos como conductoras de ‘Sálvame Lemon Tea‘, el primer segmento del espacio, o el retorno de Anabel Pantoja, que ha regresado a su sillón después de cinco meses de ausencia. Son medidas con las que La Fábrica de la Tele pretende dar un nuevo impulso a la audiencia, de capa caída en los últimos meses.

Todas estas decisiones de la productora nada tienen que ver con la voluntad de Jorge Javier, cuyo papel en el programa se limita única y exclusivamente a la de presentar. «A mí me hace gracia cuando se imaginan que me como a la gente o que tengo muchísimo poder en Telecinco… Madre mía, si me conocieran de verdad», reconoce en su extensa entrevista en SEMANA.

El de Badalona se sabe seguro de sí mismo delante de las cámaras, pero asegura que tras ellas no es tan fiera como pueda parecer. Todo lo contrario. Se considera un hombre «muy tímido» al que le ha tocado luchar contra «muchísimos miedos» y «muchísimas inseguridades».

Jorge Javier habla de la ausencia de Mila Ximénez o del documental de Rocío Carrasco en SEMANA

A corazón abierto, y más sincero que nunca, Jorge Javier Vázquez repasa en SEMANA cómo sobre lleva la ausencia de Mila Ximénez, fallecida hace seis meses de un cáncer de pulmón, sus ganas de enamorarse de nuevo, lo que verdaderamente piensa del documental de Rocio Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, las bajas audiencias de ‘Sálvame’ o su relación con Paz Padilla, que ha sido criticada en varias ocasiones por las declaraciones que hace delante de las cámaras.

