Os ofrecemos las imágenes exclusivas de Jesulín de Ubrique volcado con el cuidado de su madre, Carmen Bazán, que tuvo que someterse a una operación

Un nuevo número de SEMANA cargado de actualidad ya está a la venta en tu kiosco o supermercado más cercano. En el interior podrás encontrar las fotos exclusivas de Jesulín de Ubriquejunto a su madre, Carmen Bazán, tras la operación de cadera a la que tuvo que someterse su progenitora. Hace unos días conocíamos la noticia del ingreso hospitalario de Bazán y su posterior operación. Fueron muchos los que aseguraron que Jesulín de Ubrique no estuvo junto a su madre en estos momentos tan complicados y que solo era Victor Janeiro quien estaba pendiente de ella. Por este motivo, SEMANA os trae las fotos exclusivas que desmienten cualquier información que pone en jaque la relación del torero y su madre.

Jesulín de Ubrique y sus hermanos están muy pendientes del estado de salud de su madre

En el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, puedes encontrar todos los detalles de la operación de Carmen Bazán, además de las fotografías exclusivas en la que los hermanos se vuelcan con su madre. Al igual que Víctor y el resto de hermanos, Jesús también ha visitado a su madre en el hospital y está muy pendiente de ella. Carmen Bazán se siente muy arropada por sus cuatro hijos, que, debido a la pandemia provocada por el coronavirus, se han turnado para acompañarla a lo largo de la recuperación que tiene por delante debido a su operación de cadera.

Carmen Bazán ya ha recibido el alta médica tras permanecer una semana ingresada en el Hospital Jerez Puerta del Sur a consecuencia de la intervención de urgencia de cadera a la que fue sometida. Tenemos las imágenes de su salida hospitalaria y de las visitas que a lo largo de esta semana ha ido recibiendo por parte de todos sus hijos en solitario. Hay que recordar que debido a las restricciones por el coronavirus los ingresados en el hospital no pueden recibir muchas visitas.

¿Dónde se encuentra Carmen Bazán recuperándose?

Según fuentes cercanas a la familia a las que ha tenido acceso SEMANA, Carmen Bazán no se encuentra recuperándose en su casa de la localidad gaditana de El Bosque. En el interior de tu revista favorita encontrarás todos los detalles del espectacular donde se encuentra la madre de Jesulín recuperándose de su operación de cadera. Además, la madre del torero no está sola, ya que además cuenta con la ayuda de una cuidadora para estar perfecta y que no le falte de nada. Sus cuatro hijos están muy pendientes de ella, quien ya se encuentra tranquila, esperanzada y feliz porque su operación de cadera ha ido muy bien, además de que sus cuatro hijos han estado junto a ella ante este bache de salud.