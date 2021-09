En la revista SEMANA te mostramos en exclusiva fotografías de la última fiesta familiar de los Jurado, una cita a la que nos hemos adentrado.

Desde hace meses los Jurado son los auténticos protagonistas de la crónica social. La docuserie de Rociito les ha puesto en el disparadero, al igual que los últimos acontecimientos que han tenido lugar. En especial, dos: la victoria de Antonio David Flores frente a ‘Sálvame’ y la denuncia de David Flores a sus dos progenitores. Pocos conocían cómo estaban reaccionando el entorno, no obstante, a partir de este miércoles puedes descubrirlo. En SEMANA, te mostramos fotografías exclusivas en las que se les ve como una piña y es que están pletóricos ante las últimas noticias, imágenes que, sin duda alguna, darán mucho que hablar.

José Ortega Cano, Gloria Camila, Rocío Flores, su hermano y alguno de sus tíos se han reunido, demostrando auténtica complicidad entre ellos. Aunque esta época no ha sido fácil para ellos, lo cierto es que su unión es inquebrantable y así podrás comprobarlo en todas las fotos que te ofrecemos en el interior de nuestra revista. En SEMANA nos hemos adentrado en su última fiesta, una celebración en la que se ha hecho evidente cómo es realmente la relación entre Gloria Camila y su sobrina, Rocío, ya que ha habido muchos rumores de distancia entre ellas. Nada más lejos de la realidad. Si corres a tu kiosco y adquieres nuestro último número podrás ver cómo ambas siguen teniendo la misma complicidad que siempre.

No dejaron de reír y carcajear en una cita familiar en la que todos se mostraron muy cariñosos. En especial, Ortega Cano, a quien se pudo ver muy animado durante todo el encuentro. A pesar de que el diestro ha sido noticia en multitud de ocasiones por su delicado estado de salud, el torero ha mostrado su mejor versión en los últimos días. A partir de este miércoles, verás imágenes exclusivas de la familia justo antes de que comience la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco. Todavía no hay fecha prevista de estreno, pero todo apunta a que será en solo unas semanas, un momento que la familia de Rocío Jurado no ansía. Son conscientes de que volverán a acaparar todas las miradas y de que entonces habrá todo menos tranquilidad en sus vidas.

Cabe recordar que en los meses en los que la docuserie estaba en pantalla, todos los integrantes del clan Jurado eran preguntados por cada uno de los bombazos que soltaba Rociito. Aunque al final se quisieron desvincular y no querían dar declaraciones, cada semana protagonizaban titulares, pues muchos querían saber su opinión sobre las confesiones de Rocío Carrasco. Fue hace muy poco cuando los más cercanos se reunieron en Chipiona para homenajear a Rocío Jurado, una cita en la que Gloria Mohedano dijo: «Estamos los que tenemos que estar, los que quieren estar».