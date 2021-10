María Teresa Campos tiene una mano derecha y este no es otro que Gustavo. Aunque lleva 30 años en silencio, ahora se ha confesado en SEMANA en exclusiva.

Es el testimonio más esperado y SEMANA lo tiene en exclusiva. A pesar de que muy pocos imaginaban que la mano de derecha de María Teresa Campos iba a romper su silencio en una entrevista, así ha sido. Este medio ha conseguido que el mayor testigo de la relación de la presentadora y Bigote Arrocet se confiese y desvele cómo es el humorista en realidad. Gustavo Guillermo habla sin tapujos para esta revista y responde a todas y cada una de las preguntas que le hemos realizado, declaraciones que descubrirás si corres a tu kiosco a partir de este miércoles. «Edmundo es mentiroso, embaucador y astuto», dice Gustavo a SEMANA.

María Teresa Campos le autoriza para hablar

Aunque Gustavo lleva más de treinta años al lado de María Teresa Campos, siempre ha permanecido en la sombra. Hasta ahora. Para él la periodista es como una segunda madre y no quiere que nadie le haga daño, por lo que le ha pedido previamente su consentimiento para hablar. No solo cuenta con su autorización, sino que la malagueña le ha animado para que conceda sus primeras palabras a SEMANA. No es de extrañar si se tiene en cuenta que hace tan solo unos días ella misma aseguró que le daba luz verde para contar la verdad: «Por supuesto que le doy permiso. Él sabe absolutamente todo». Maneja información privilegiada y, por fin, ha querido compartirla con todos los lectores de este medio. Y es que Gustavo considera completamente injusto que Bigote Arrocet se porte ahora así con la que era su pareja, a la que una vez rota la relación ha tachado de mentirosa. «No podía estar más tiempo callado sabiendo lo que sé. La verdadera cara de Edmundo es muy distinta», comienza diciendo Gustavo Guillermo.

Gustavo Guillermo ha convivido con él y sabe a la perfección cómo es Bigote Arrocet cuando no está delante de las cámaras. Cuenta cómo trataba al personal de servicio en la mansión de María Teresa, si con él ha tenido actitud clasista y cómo se manejaba el chileno con el dinero, incógnitas que hasta ahora no habían sido resueltas. En una entrevista que va a dar muchísimo que hablar, Gustavo Guillermo, además, explica cómo fue la polémica ruptura entre Bigote y la presentadora. Y es que en ‘Secret Story’ Bigote negó a María Teresa y reveló que habían roto en persona, contradiciendo así la versión que la malagueña había dado tantas veces.

Gustavo Guillermo siempre ha sido leal a Teresa Campos y no ha querido desaprovechar la oportunidad de dar el lugar que se merece a la presentadora, pues para ella está siendo tremendamente difícil superar el mal trago. Aunque ahora está centrada en su nueva vida, ha sido complicado para ella y los suyos capear el temporal. Ahora Gustavo busca arrojar luz sobre esta historia que tanto interés despierta y nos desvela si la comunicadora ha encontrado su nuevo hogar. Ha podido cerrar la mansión en la que convivió con su expareja y abrir un capítulo cerca de sus hijas, un sueño que, por fin, está cerca de hacerse realidad.

Los últimos tiempos han sido duros para María Teresa Campos y sobre ello se ha confesado también Gustavo. «He visto llorar mucho a Teresa, destrozada, pero estaba muy enamorada», ha comentado.