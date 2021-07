La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha disfrutado de unas vacaciones especiales junto a su novio, Brayan Mejía, y en SEMANA podrás ver todas las fotos de estos días de relax en pareja.

Julia Janeiro atraviesa una de las etapas de su vida más especiales. A pesar de que su mayoría de edad causaba todo un revuelo mediático -del que no ha podido escapar-, la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique parece por ahora seguir fiel a sus pensamientos de seguir alejada de la vida pública. Aún así, sus 18 años le han ayudado a empezar una nueva vida como ‘influencer’.

La joven está disfrutando de un momento personal y profesional increíble, por lo que no ha dudado en disfrutar de su primer verano con mayoría de edad. Julia Janeiro ha encontrado un hueco para irse de vacaciones con su pareja, futbolista Brayan Mejía. Para pasar unos días en pareja, han viajado hasta Alicante, donde han dado rienda suelta a su amor.

En el nuevo número de SEMANA podrás ver todas las imágenes de sus días en la playa. La pareja dio rienda suelta a su amor dentro del agua. Después de disfrutar de un refrescante baño en el mar, Julia y su chico no dudaron en hacer algo de deporte y jugaron al fútbol en la orilla del mar.

Julia Janeiro se lo pasa en grande de vacaciones con su novio

La vida de Julia Janeiro ha dado un giro radical desde que cumpliera los 18 años. Independizada de sus padres, la joven está centrada en su proyección profesional con las redes sociales. Poco a poco va compartiendo no solo algunos trabajos publicitarios, sino que es capaz de mostrar aspectos de su vida personal que desconocíamos hasta el momento.

En apenas unos meses ha visto cómo el número de seguidores en sus redes sociales llegaba hasta los más de 186.000 seguidores. Esto le ha permitido convertirse en imagen de muchas firmas de moda o de productos de belleza, que la ven como un reclamo publicitario. Ha sido tal el éxito que no ha dudado en empezar a tomar decisiones tipo estrategias para rentabilizar su faceta como ‘influencer’.

Julia Janeiro cerró su perfil de Instagram para que tan solo las personas que le siguen pudieran ver su contenido. Así, muchos internautas que accederían únicamente para «cotillearle», se veían obligados a darle al botón de ‘follow’ para ver qué contenido compartía la joven. Hemos tenido que esperar cerca de dos meses para que, por fin, se estrene como influencer, escuchar su voz y ver cómo se desenvuelve en las redes sociales.

Ya sufre las consecuencias de tener ‘haters’

El hecho de ser ya una de las ‘influencers’ más conocidas de nuestro país no solo le trae alegrías. Y es que Julia Janeiro sufre ya las consecuencias de ser un personaje público y no para de recibir mensajes negativos en las redes sociales. Ella ha explotado y ha querido dejar claras las cosas. Después de haber compartido varias imágenes de ella misma en bikini, Julia Janeiro no ha dejado de recibir críticas. Una de ellas le llamó especialmente la atención: «Eres muy joven para desnudarte tanto en las redes por ganar seguidores. Respétate y sino luego no llores ante las críticas. Es un consejo como mujer», le hizo saber una persona.

Como no podía ser de otra manera, la joven quiso hacer público este mensaje y su contestación: «Mensajes así me llegan continuamente. Para empezar, como mujer, puedo hacer y enseñar lo que me parezca o no, como mujer, puedo tomar las decisiones que vea convenientes y como mujer, muchas de vosotras tendríais que evitar hacer este tipo de comentarios dañinos hacia otras mujeres. Queréis respeto e igualdad pero entre nosotras somos las peores. Lo mejor de todo es que todos esos comentarios que recibo vienen de mujeres que por edad podrían perfectamente ser mi madre e incluso mi abuelo. Hay que cambiar mucho el chip», explicaba rotunda.