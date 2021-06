La colaboradora de ‘Viva la vida’ vivió una de las peores tardes en su programa de televisión al lesionarse. Carmen Borrego ha pasado el fin de semana en la playa para recuperarse del incidente. En SEMANA, te mostramos todas las fotos exclusivas de su escapada romántica a Alicante. ¡Corre a por tu ejemplar!

Carmen Borrego es la protagonista del nuevo número de la revista SEMANA. A pocos días para que demos la bienvenida al verano, que nos permitirá ver a nuestros conocidos luciendo cuerpazos al sol, la colaboradora de televisión se ha adelantado a la época estival y ha encontrado los días perfectos para desconectar de la rutina. Y es que está recuperándose de la lesión que sufrió tras un esguince en una costilla en pleno directo.

Aprovechando que necesita descansar para recuperarse, la hermana de Terelu Campos se ha marchado unos días a las playas de Alicante. Lo ha hecho acompañada de su marido, José Carlos Bernal, que siempre ha sido su mayor apoyo.

La pareja no dudó en disfrutar de una jornada de playa, pero también encontraron el día perfecto para hacer una excursión en barco y también de hacer paseos por la ciudad. La mejor medicina para recuperarse del incidente que le obligó a pasar por el el doctor. A pesar de que fue la protagonista de un reto de las redes sociales, este no acabó como la colaboradora de televisión deseaba.

Carmen Borrego fue la elegida para cumplir con un reto en directo

Ha sido un fin de semana de lo más intenso Carmen Borrego, que aprovechando que ya hay libertad para viajar por España, ha hecho las maletas para una escapada romántica y reparadora. «No he querido decir nada a nadie porque dicen que luego voy de víctima. He tenido un pequeño problemilla, un esguince en una costilla flotante que se me había hundido un poco. He pasado dos días fastidiada, pero ya estoy bien. Me he ido unos días fuera para descansar», dijo ella misma, asegurando que este próximo fin de semana volverá al plató de su programa tras el descanso.

Soraya Arnelas. La cantante abre las puertas de su casa a SEMANA y cuenta con felicidad que está embarazada de nuevo: «Voy a tener otra niña y se llamará Olivia», cuenta.

Soraya Arnelas anuncia que está de nuevo embarazada en SEMANA

Además, te contamos en EXCLUSIVA el paso definitivo de María José Campanario para volver a la televisión, la polémica celebración del bautizo y la Primera Comunión de Fran, el hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno, así como el bautizo emotivo de Lola, la hija de Toñi Moreno, entre otras cosas.