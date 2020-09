Enrique Ponce y Paloma Cuevas han acercado posturas y han contratado un abogado común para que lleve a cabo los trámites de divorcio. Te contamos todos los detalles en el interior del nuevo número de SEMANA.

Un nuevo número de la revista SEMANA llega a los kioskos con toda la actualidad del corazón. Enrique Ponce y Paloma Cuevas se convierten en los protagonistas de tu revista favorita de corazón, a la venta desde este miércoles. La expareja inicia el proceso de divorcio cuando han sido los personajes del verano. Han acercado posturas y han contratado un abogado común para que lo tramite. Hay condiciones, pero evitarán cualquier batalla judicial por la custodia y el patrimonio.

En el interior del nuevo número de SEMANA, te contamos todos los detalles de cómo llevarán a cabo este delicado proceso de divorcio. Y es que todo hace indicar de que tanto Enrique como Paloma quieren resolver esto de la manera más pacífica, sobre todo por el bien de las hijas que tienen en común.

Enrique Ponce ha decidido acercar posiciones con la madre de sus dos hijas, con la que no habrá batalla judicial ni por la custodia ni por el patrimonio familiar. El torero ha tomado algunas decisiones últimamente que indican que prefiere llevar su relación con Ana Soria en la más estricta intimidad, con el fin de no hacer daño a su familia.

Enrique y Paloma inician el proceso de divorcio

El torero hacía público este pasado lunes un comunicado con el fin de aclarar varios puntos sobre su noviazgo y, de paso, hacer una tajante petición. Por enésima vez, el matador se ha puesto en contacto con un medio comunicación para emitir un nuevo comunicado «ante los muchos comentarios e informaciones inciertas e imprecisas sobre mi relación con Ana».

En un mensaje de WhatsApp enviado al número de teléfono de la periodista Chelo García Cortés, el diestro ha manifestado su deseo de «zanjar polémicas» y ha recordado a la audiencia de ‘Sálvame’ que cuando comenzó su relación sentimental con Ana él y su mujer «ya estábamos separados hacía algún tiempo». Además, ha pedido «a los medios de comunicación que se zanje cualquier tipo de especulación y que nos dejen vivir el presente y futuro de nuestra relación con paz y tranquilidad, que es lo único que deseamos».

El mensaje más enigmático de Ana Soria

Por su parte, Ana Soria, que queda al margen en los trámites de divorcio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, también sorprendía a sus seguidores con un mensaje de lo más enigmático a través de sus redes sociales. El comunicado de Enrique Ponce se producía minutos después de que su novia compartiese un impactante mensaje en su cuenta de Instagram. Acompañado de una foto suya en blanco la almeriense escribía unas palabras en inglés en su perfil oficial: «Find what you would die for and then live for it». O lo que es lo mismo: «Encuentra aquello por lo que morirías y vivirás por ello». ¿Qué quiere decir Ana Soria con esta publicación?