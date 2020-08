La presentadora de televisión está pasando el verano en Madrid, donde acaba de alquilar un nuevo y espectacular ático en una de las zonas más exclusivas de la capital. En SEMANA, os mostramos todas las imágenes de la mudanza y os damos los detalles de cómo es el nuevo hogar de Carlota Corredera.

Carlota Corredera está pasando el verano trabajando en ‘Sálvame’ la mayor parte de las tardes. La presentadora de televisión cumple con sus compromisos profesionales, pero eso no le impide tener tiempo libre para estar con su familia y cumplir con otras obligaciones personales.

Y es que tal y como te contamos en SEMANA en exclusiva, Carlota Corredera estrena un espectacular ático de lujo en Madrid en pleno verano. La presentadora ha alquilado un piso de lujo en Aravaca, el mismo barrio madrileño al que se mudó su compañera, Terelu Campos, hace ya unas semanas.

En SEMANA te mostramos todas las imágenes del espectacular piso en el que empieza una nueva vida al lado de su marido, Carlos de la Maza, y su hija, Alba, así como las imágenes de la mudanza. De hecho, se ven algunos de los muebles que ya tienen instalados en su nuevo hogar, así como los juguetes de la pequeña. No te pierdas todos los detalles de la actualidad del corazón con el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles.

El matrimonio ha decidido dar este paso para empezar a vivir en un piso con muchas más comodidades. De hecho, en SEMANA te contamos cómo es la nueva vivienda en la que vivirá Carlota Corredera. La presentadora de televisión y su marido estuvieron muy pendientes en todo momento de cómo la empresa de mudanza introducía los muebles en el piso. De hecho, pasaron muchas horas allí y no dudaron en acudir a por comida para hacer un descanso antes de seguir colocando muebles.

Carlota Corredera reside en Madrid, donde trabaja desde hace años, pero eso no quita para que viaje a su tierra, Galicia, siempre que puede. De hecho, siempre que lo hace lo comparte en sus redes sociales. Pero por ahora toca trabajar, aunque hace unas semanas tuvo la suerte de disfrutar de unos días en Ibiza, desde donde le dedicó un tierno mensaje a Ana Obregón.

«Desde el tórrido Madrid subo esta imagen de un día muy feliz en altamar, esta foto va por ti, @ana_obregon_oficial, os animo a que subáis vuestras fotos homenaje a sus míticos posados en este verano tan triste para ella con el hashtag #vaportiana #HormigasAnaObregón 🐜💙 #ibiza #esvedra #sinfiltros«, escribía unas semanas antes de tener que volver a Madrid para trabajar y empezar la mudanza a su espectacular nuevo piso.

Un verano intenso de trabajo

Es un verano atípico para todos después de los meses tan duros de confinamiento que hemos pasado por culpa de la crisis del coronavirus. Carlota Corredera lleva prácticamente todo el verano trabajando, algo que le hace muy feliz. El hecho de que Paz Padilla se haya tenido que ausentar por el momento del programa tras la triste noticia de la muerte de su marido ha hecho que la gallega haya tenido que acudir a las inmediaciones de Mediaset de manera más asidua.

Pero ella está encantada y no para de compartir los buenos momentos que pasa en el plató de ‘Sálvame’. Además, no deja de mostrar todos los looks que elige para ponerse frente a las cámaras de su programa. Y cuando no está en el plató, Carlota Corredera aprovecha el tiempo para poner a punto su nuevo hogar.