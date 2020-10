En SEMANA todas las fotografías exclusivas que confirman que existe una relación entre Begoña Villacís y el periodista, Rubén Amón.

Este mes Begoña Villacís y el que había sido su esposo, Antonio Suárez Valdés, firmaron su divorcio. Tras 15 años juntos y tres hijos en común en el mes de junio se hizo público el fin de su relación y entonces fueron muchos los rumores que apuntaron a Rubén Amón. Algunas voces revelaron que la vicealcaldesa de Madrid y el periodista habían iniciado una relación, sin embargo, él lo negó de forma tajante. Aseguró que entre ellos solo existía una bonita amistad, pero nada que les uniera a nivel sentimental. Pues bien, 21 días después de que se conociera que Begoña y su expareja habían firmado los papeles, SEMANA publica en exclusiva que sí existe algo muy especial entre ellos. Así se refleja en las fotografías que posee este medio y que podrás descubrir en el último número de nuestra revista.

En ellas se puede ver a esta pareja disfrutando de un plan nocturno, de la mano y compartiendo confidencias. No obstante, no es el único detalle que refleja que lo suyo va viento en popa. En estas imágenes que SEMANA tiene en exclusiva aparecen Rubén Amón y Begoña Villacís besándose, lo que no deja lugar a dudas de lo que existe entre la política y el periodista. Están felices, aunque es cierto que no han dejado pistas en sus redes sociales de lo que ha surgido entre ellos y que ahora queda evidente en SEMANA. Unas fotografías que, sin duda, darán mucho que hablar si se tienen en cuenta las últimas especulaciones que han sobrevolado sobre Begoña Villacís y el que es su nueva ilusión, Rubén Amón.

En nuestra revista, que ve la luz este miércoles, la política y Rubén disfrutan el uno junto al otro y es tras dar un romántico paseo cuando se suben en la moto que conduce él. Enfundados en un casco y cada uno de ellos en una chaqueta de cuero, ambos se marcharon en un vehículo, dejando cristalino que lo que quieren es pasar el máximo tiempo junto a el otro. De este modo, se cierra cualquier puerta u oportunidad a una posible reconciliación con el que ha sido su marido durante tres lustros. Si bien el letrado, Antonio Suárez Valdés, escribió una carta dirigida a ‘LOC’ en la que no daba por finalizada para siempre su relación con la que había sido su pareja durante 17 años, en este momento esa posibilidad queda extinta. «Ni Begoña ni yo descartamos darnos una segunda oportunidad y lo que vaya a suceder, sólo el tiempo lo sabe. No obstante veo muy complicada la viabilidad de la pareja mientras ella siga en política», dijo. En la misma misiva insistió en que su ruptura se había producido el 23 de mayo y que, además, todo había sucedido en un escenario cordial. Se habían apoyado antes y después de su relación y eso no iba a cambiar pasara lo que pasara.

Ahora y después de que las fotografías de Begoña Villacís y Rubén Amón en la revista SEMANA en exclusiva, queda patente que la política desea mirar hacia el futuro y que con el padre de sus hijos no existe una segunda oportunidad. ¡Corre a tu quiosco para descubrir este amplio reportaje de tu revista favorita!