Piqué y Shakira tienen una espectacular mansión en Barcelona que es capaz de quitar el hipo a cualquiera. Te mostramos algunos rincones de esta casa.

De un tiempo a esta parte Gerard Piqué tan solo postea en su red social de Instagram selfies. Da igual donde esté, pero el jugador de fútbol muestra su rostro, fotografías que de manera inesperada alcanza millones de likes. Aunque era una incógnita si todo giraba en torno a un asunto publicitario, nada más lejos de la realidad, siendo el propio futbolista quien ha aclarado que todo se debe a una apuesta con otro compañero de profesión. Esta misma semana se lo confesaba al famoso youtuber, Ibai Llanos: «El otro día hablando con uno de los compañeros, que no voy a decir el nombre, me empezó a hablar del engagement de Instagram, de que él tenía mucho engagement y dije va, me voy a inventar cualquier cosa. Voy a empezar a hacer selfies simplemente por aburrimiento y por cachondeo». Imágenes en las que muestra parte de su día a día y, sin querer, la mansión en la que vive.

Se trata de una mansión blanca que podría cautivar a cualquiera. Tiene un total de 3800 metros cuadrados y fue adquirida en el año 2012, aunque no es su única residencia en Barcelona, pues en la zona de Pedralbes tiene una segunda propiedad. En ella las estancias son grandes, tienen grandes ventanales y, sobre todo, posee varias zonas como cuarto de juegos, un gimnasio o una pista de pádel que tienen a sus propietarios encandilados. Situada en una colina muy cerca del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, está ubicada en la carretera de Barcelona a Esplugues. Allí permanecen juntos y en familia, aunque es cierto que no muestran de manera habitual los rincones de su vivienda. Ninguno de los dos presume de lujos, ni le dan importancia al lugar en el que residen en sus imágenes. De hecho, el propio Piqué explicaba esta semana que él no era en absoluto de posturear y que apenas era activo en el universo 2.0, a diferencia de otros muchos compañeros del gremio.

Gerard Piqué y Shakira suman una fortuna muy grande debido a sus carreras profesionales y eso se demuestra también en la increíble casa en la que se han asentado con sus hijos. Él y su familia han apostado por además de unas enormes dimensiones, una vivienda que tiene mucha luz y, sobre todo, estancias en las que todos ellos pueden pasar tiempo en familia. Aunque ahora están separados físicamente por problemas de agenda, eso no evita que de vez en cuando muestren su apoyo u orgullo públicamente. La última en hacerlo ha sido Shakira, quien feliz del gesto de su marido de rebajarse su sueldo en el Barça, le ha gritado a los cuatro vientos lo importante que es para él. «Muy orgullosa de ti. Tu equipo, tu club, así como nosotros, tu familia, siempre contamos contigo cuando más te necesitamos», ha dicho. Felices el uno junto el otro, pocos dudan de que Shakira se convierta en la próxima protagonista de los innumerables selfies que ya copan la cuenta de Piqué. Poco dados a este tipo de muestras públicamente, de vez en cuando estos detalles aclaran en qué punto se encuentra su relación.