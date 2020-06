La segunda dama de los Estados Unidos de América, Melania Trump, ha visto como parte de una biografía suya no autorizada veía la luz este martes y sacaba a la luz los secretos más ocultos de ella junto a su marido, Donald Trump. El polémico libro ha sido escrito por Mary Jordan, reportera de The Washington Post ganadora de un Pulitzer, quien explica que Melania Trump ha animado siempre la carrera presidencial de Donald Trump. «Ha circulado una versión según la cual Melania lo que quería era casarse con un millonario, pero que le horrorizaba que Trump entrara en política. Pero hay muchas pruebas de que desde el principio no solo lo aceptó sino que le apoyó y animó a hacerlo».

Sale a la luz una biografía no autorizada de Melania Trump

Una biografía donde revela la gran influencia que la Primera Dama tiene sobre el Presidente de Estados Unidos: «No dice a Donald Trump qué tiene que hacer y qué no. Simplemente expone su opinión, y el presidente suele coincidir con ella», asegura la escritora en dicho libro que ya ha visto la luz. Para el entorno oficial de Melania Trump la obra de Mary Jordan es “otro libro sobre la señora Trump con información y fuentes falsas. Este libro pertenece al género de ficción”. Estas han sido las palabras que ha utilizado para describirlo Stephanie Grisham, jefa de gabinete de Melania Trump.

Según The Washington Post, el libro, titulado The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (que en español se traduce como El arte de su trato: la historia no contada de Melania Trump), se basa en más de 100 entrevistas. Uno de los temas más candentes es el del acuerdo prematrimonial que firmaron y en el que Melania quería blindar a su hijo Barron Trump, su único hijo, y que este tuviera los mismos derechos que las hijas anteriores del magnate: Donald Jr, Ivana y Eric, fruto de su anterior relación con Ivana Trump; y Tifanny, de su también relación con Marla Maples.

Melania y Donald Trump firmaron (otro) acuerdo prematrimonial cuando él gano las elecciones

“Ella quería pruebas por escrito de que, en lo que respecta a las oportunidades financieras y la herencia, Barron sería tratado igual a los tres hijos mayores de Trump”, escribe Jordan. Este fue uno de los motivos que aplazó la mudanza de Melania a la Casa Blanca. Oficialmente, cuando Donald Trump ganó las elecciones, Melania se quedó en Nueva York para “cuidar de Barron”, su hijo que por aquel entonces (en 2017) tenía 10 años y del que Melania quería que terminara su curso escolar en la ciudad de los rascacielos. Además de esto, en sus planes estaría el de renegociar el acuerdo prenupcial que la modelo de origen esloveno había suscrito con el magnate inmobiliario en el 2005.

Por este motivo, la primera dama se negó a mudarse a la Casa Blanca hasta que el presidente accediera a firmar unas nuevas capitulaciones, con el argumento de que había contribuido a su victoria electoral. Al final, Melania logró su nuevo acuerdo de capitulaciones matrimoniales que tanto deseaba y el 11 de junio de 2017 se trasladó a Washington con el hijo que tiene con Trump, Barron. Desde entonces, la familia ha estado en la Casa Blanca, donde se ha convertido, según Jordan, en la persona con más influencia sobre Trump. Hablamos en que incluso está por delante de la propia Ivanka y del esposo de ésta, Jared Kushner, que en varias ocasiones hemos visto muy unidos.

La conversación de Donald y Melania con los Reyes de España

A finales del mes de marzo, Donald Trump y la Primera Dama estadounidense mantuvieron una conversación a través de videollamada con los Reyes de España. En su charla con el Presidente de Estados Unidos y la Primera Dama, los monarcas han manifestado su deseo de retomar cuando antes el viaje que tenían previsto a dicho país. Durante la conversación también pusieron de manifiesto el buen estado de las relaciones abordaron en su charla con el mandatario estadounidense ha sido la solidaridad y la comprensión mutua entre España y los Estados Unidos en las circunstancias actuales para hacer frente al COVID-19.Asimismo, los Reyes, al igual que el Presidente Trump y la primera dama, expresaron su voluntad de recuperar lo antes posible la visita de Estado que estaba previsto realizar a los Estados Unidos a finales de abril y que se ha visto aplazada por la crisis sanitaria.