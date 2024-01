Se vende la casa donde se asesinó a los marqueses de Urquijo

En su momento de máximo esplendor, allá por los años 70, era una de las viviendas más espectaculares de la exclusiva zona residencial de Somosaguas (Madrid). Hoy, esta casa de ladrillo con amplio jardín, antigua residencia de los marqueses de Urquijo y famosa tras ser el lugar donde se cometió su asesinato en 1980, es un chalé cuidado de enormes dimensiones, que, sin embargo, no puede desligarse de la historia que esconden sus paredes. Una leyenda negra que ha provocado que la cifra por la que se acaba de poner a la venta sea de 3’2 millones de euros, precio muy módico teniendo en cuenta la prestigiosa zona en la que se encuentra y el tamaño de la propiedad.

Juan de la Sierra

Tras el asesinato de los marqueses, tanto esta residencia como el título nobiliario fueron heredados por Juan de la Sierra, el hijo de los marqueses, que, debido a sus negocios, residía a caballo entre Panamá y España. "Cuando está en Madrid, Juan vive en el chalé de mis padres. Yo, sin embargo, no he podido volver a subir esas escaleras. En cuanto lo intento, nada más poner el pie en el primer peldaño, el olor a sangre vuelve a apoderarse de mí­. Siempre me voy de esa casa sin pasar de la planta de abajo", contaba hace unos años Myriam de la Sierra, hermana de Juan en su libro '¿Por qué me pasa a mí?'.

Tras fallecer Juan de la Sierra, en julio de 2022, víctima de un cáncer con tan solo 63 años, siguieron viviendo en la casa sus tres hijos, Victoria, Juan y Marieta, junto con su madre Rocío Caruncho, exmujer de Juan Urquijo, con quien, a pesar de no haber podido superar la crisis matrimonial que surgió en 2017, el marqués mantuvo una excelente relación hasta su muerte.

Grandes dimensiones

La vivienda, construida sobre una parcela de 4.460 metros cuadrados, consta de 1.020 metros cuadrados distribuidos en dos plantas más un sótano. La planta baja mide 545 metros cuadrados y está conformada por un recibidor, un salón, un comedor, una biblioteca y la zona de servicio, compuesta por cocina, office, cuarto de plancha, tres dormitorios y dos baños. Además, dispone de una piscina cubierta y un porche. En cuanto a la segunda planta, de 385 metros cuadrados, donde tuvo lugar el asesinato, consta de cinco dormitorios con sus respectivos cuartos de baño, más un pequeño apartamento, con salón, dormitorio y cuarto de baño. Por último, el sótano, de 92 metros cuadrados, tiene un trastero, un cuarto de calderas, un aseo, una sala de cine y un cuarto de usos múltiples.

La residencia cuenta con un amplio porche con vistas a un gran jardín

Una fantástica casa que fue el escenario del crimen más sonado de los años 80. El asesino, que sin duda conocía bien la casa, rompió un cristal que daba acceso a la piscina y entró por la misma para dirigirse hacia las escaleras que accedían a la planta de arriba. Así llegó hasta el dormitorio del marqués, al que disparó a bocajarro en la nuca. Al salir, tropezó con una silla, lo que despertó a la marquesa, que preguntó qué estaba sucediendo. El asesino se dirigió hasta su habitación y le diparó veces para luego huir.

Historia negra

Juan Urquijo ya intentó en su momento vender sin éxito, pero los suyos esperan tener mejor suerte para dejar atrás la historia negra que les ha marcado. Eso no quiere decir que deseen romper con todo aquello que les vincule a la familia, como demuestra que Victoria Urquijo Caruncho (22), la primogénita de Juan, solicitara el título de marquesa de Urquijo con Grandeza de España, que le fue concedido, según el BOE, el 13 de septiembre de 2023.

La muerte de los marqueses de Urquijo, Manuel de la Sierra y María Lourdes de Urquijo, el 1 de agosto de 1980, no solo conmoció a la sociedad de la época sino que hoy en día sigue siendo uno de los crímenes más misteriosos de la historia de nuestro país. Rafael Escobedo, exmarido de Myriam de la Sierra, fue condenado por el doble asesinato a más de 50 años de presión, aunque en 1988 se quitó la vida en prisión. Javier Anastasio, amigo de Rafi, fue acusado de coautor, pero escapó de España antes de celebrarse el juicio. Y otro amigo, Mauricio López-Roberts y Melgar, fue condenado a diez años de cárcel por encubrimiento.

Rafael Escobedo fue condenado a 50 años de prisión por el asesinato

Por su parte Myriam de la Sierra se casó de nuevo y es madre de dos hijos. Tanto ella como su hermano Juan han tenido que hacer frente a dolorosas especulaciones que les han vinculado con el asesinato de sus padres por el que solo pagó Escobedo. Su presunto móvil era la venganza, ya que, según el juez, culpaba de su fracaso matrimonial a sus suegros. Pero las lagunas que existen en el caso y los fallos en el procedimiento provocaron que hoy se considere un caso sin resol-ver, a lo que respalda la sentencia que señalaba que Rafi había cometido estos crímenes "por sí solo o en compañía de otros".