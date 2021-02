El presentador de televisión ha salido de su zona de confort y está probando suerte como tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, donde está buscando una pareja. Sin embargo, el éxito de audiencias no está siendo el esperado.

Jorge Javier Vázquez es una de las caras más conocidas de Mediaset. Todo lo que presenta, lo convierte en éxito rotundo. Eso ha hecho que los directivos de la cadena confíen en el presentador de televisión para llevar la batuta de los formatos más conocidos, como ‘Gran Hermano’, ‘Gran Hermano VIP’, ‘Sálvame’, ‘Deluxe’ y ‘Supervivientes’. Ha demostrado lo mucho que domina un plató de televisión y los datos de audiencias lo respaldan.

Su rol dentro de la cadena está claro, pero desde hace unas semanas, Jorge Javier Vázquez ha probado suerte como protagonista del primer trono gay de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. La dirección del programa de Cuatro ha confiado en la figura del presentador para subir los datos de audiencia, algo que finalmente no ha surtido efecto.

A pesar del interés que podría suscitar ver a Jorge Javier Vázquez salir de su zona de confort y ver cómo se defiende como protagonista de un programa al que ha acudido para encontrar pareja, los datos no han sido los esperados. Y es que el programa no ha recibido la mejor respuesta por parte de los fans del presentador de televisión.

El trono de Jorge Javier no está siendo un éxito como se esperaba

El programa registraba de medio un pobre 3% de share de audiencia. Este fue el principal motivo por el que ofrecieron a Jorge Javier Vázquez la oportunidad de ser protagonista del formato. El estreno del presentador de televisión en el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ el pasado 19 de febrero -día en el que Jorge Javier conocía a sus pretendientes- hizo que el programa alcanzara un 5,1% de share, con 336.000 espectadores. Esto alegró mucho al equipo del programa.

Sin embargo, con el paso de los días, la audiencia no se ha mantenido. La sorpresa que producía ver a Jorge Javier Vázquez como tronista solo duró para el día del estreno. Y es que en las sucesivas apariciones, la audiencia ha bajado hasta niveles similares a los días previos al trono del presentador de televisión.

Esto hace indicar que no todo lo que toca Jorge Javier Vázquez, reluce. Parece que los teleespectadores prefieren ver al presentador en el rol en el que están acostumbrados a verlo. A pesar de los paupérrimos datos de audiencia como tronista, el presentador sigue con sus citas y parece que el programa continuará confiando en él. Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos: ¿Se desinfla el fenómeno Jorge Javier Vázquez?

Su labor como presentador de televisión siempre ha triunfado

A la que tampoco parece convencerle el nuevo proyecto profesional de Jorge Javier es a su madre, María Morales, que no estar convencida de ver a su hijo buscando pareja en un programa de televisión. «Mi madre me ha dicho que vaya con cuidado y que no me mientan», confesaba Jorge Javier Vázquez sobre las palabras que le ha transmitido su madre a raíz del paso que ha dado de sentarse en el trono. «Me ha insistido en que tenga cuidado, cuidado y cuidado, porque a veces la gente miente mucho», explicaba.

La madre de Jorge Javier no ha podido evitar apoyar a su hijo y adelantarse a los acontecimientos. Es la primera vez que el presentador de televisión acude a un programa de televisión para buscar pareja. Como todas las madres, María ha querido dejarle claro a su hijo que sea precavido y que tenga cuidado.