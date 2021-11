Hace unos días saltaba la noticia de que Kiko Matamoros y Marta López habían atravesado una crisis sentimental. Ahora, estos problemas podrían haber quedado atrás e incluso la pareja podría haber dado un importante paso en su relación. Durante la tarde de este jueves en ‘Sálvame‘, Kiko Hernández ha deslizado que la pareja podría haberse casado. El colaborador de televisión se lo preguntaba directamente a su compañero que no ha podido evitar sonrojarse por la información que acababa de salir a la luz. Sin llegar a confirmarlo, Kiko Matamoros ha comenzado a hacer gestos con la mano diciendo que su compañero no estaba bien de la cabeza. Eso sí, no podía evitar dejar de sonreír y se ha puesto visiblemente nervioso. «Estás fatal», le decía mientras el público rompía en un aplauso.

Kiko Hernández le ha preguntado si podía darle la enhorabuena mientras se acercaba a Matamoros que no podía dejar de sonreír. Después, ambos se levantaban y se acercaban al punto de dirección mientras que el posible recién casado no paraba de decir «estáis fatal». Tanto el público como el propio director del programa no dejaban de aplaudir y vitorear a la vez que se escuchaban gritos de ‘vivan los novios’. Entre ambos amigos no dejaban de cuchichear sin permitir al resto de colaboradores escuchar lo que entre ellos hablaban.

Finalmente y después de un tiempo intentado escurrir el bulto, Kiko Matamoros ha confesado que todavía no se ha casado con su novio. Sin embargo, ha confesado que ella es la mujer de su vida y que le encantaría tener descendencia con ella. ¿Estaría disimulando o es que efectivamente todavía no se han dado el ‘sí, quiero?

El colaborador de televisión cuenta todo sobre su pelea con su novia

Durante esta tarde, Kiko Matamoros también ha contado todo sobre la pequeña crisis que ha tenido con ella: «He tenido un problemilla y lo voy a contar, porque es una bobada y se está haciendo un mar de un vaso de agua. Marta subió un vídeo a Instagram que a mí no me gustó que lo subiera, porque siempre le digo que, cuando suba algo mío, quiero que me lo enseñe antes«, ha comenzado diciendo. Este vídeo es uno en el que aparecía el colaborador junto a Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. Eso sí, él no quería que ese vídeo se pudiera convertir en polémica por los encontronazos entre Terelu y Carmen Borrego.

Según María Patiño, la crisis que han pasado la pareja no tiene nada que ver con el mencionado video, algo que ha enfadado y mucho a Kiko Matamoros. Esta semana, era la presentadora de ‘Socialité‘ quien revelaba que sabía de muy buena mano que es lo que de verdad había ocurrido, sin querer entrar en muchos más detalles.