En los últimos días, Sara Sálamo ha vuelto a estar en el punto de mira después de contestar a un comentario en redes sociales en el que se le acusaba de actuar de forma distinta a lo que ella predica. En concreto, algunos usuarios le echaban en cara que no podía concienciar sobre el cambio climático cuando unas semanas atrás publicaba fotos en las que se le veía en un yate y viajando en avión privado. Cansada del acoso que recibe, la canaria, completamente al límite, ha hecho público el audio lleno de graves insultos que ha recibido por Instagram y que ha provocado que comparta un fuerte reflexión sobre lo ocurrido.

Sara Sálamo está cansada de que le acosen por redes sociales. Sin embargo, este viernes ha llegado a su límite tras escuchar el audio que le ha mandado un usuario a través de sus mensajes de Instagram. «Afronta la verdad. Eres una furcia y una estúpida. La primera que contamina eres tú, vete a una barca… No eres ni de izquierda, estúpida, mala actriz eres…«, se escucha en el audio. Unos fuertes y durísimos insultos que la canaria ha hecho publico para demostrarle a sus seguidores un ejemplo de todos los que recibe a diario.

No es la primera famosa que denuncia el hecho de estar recibiendo insultos y un continuo acoso a través de las redes sociales. A pesar de que Sara Sálamo exponga los brutales ataques, la actriz debería seguir los pasos de otros rostros conocidos y denunciarlo para poder poner fin a este tipo de comentarios y que las personas que cometen estos intolerables ataques no queden impunes. Por ejemplo, Gloria Camila Ortega acudió a la Policía para denunciar todos los insultos y ataques que recibía por parte de sus detractores.

La importante reflexión de Sara Sálamo tras recibir un sinfín de insultos

Sara Sálamo hacía uso de su cuenta de Instagram para lanzar una reflexión sobre lo ocurrido y dejaba claro que no sentía que fuera su responsabilidad el cambio climático. «Sí, un par de veces en mi vida he ido en yate. ¿Y tú? Tú que te sientes con el derecho a insultar, vejar, humillar a otros… ¿Cuántos gestos haces a diario por cuidar el planeta? ¿No viajas en avión privado, pero te consideras mejor persona porque solo haces daño a la salud mental de otros y no al Ártico? No soy perfecta, pero tampoco siento que la responsabilidad del cambio climático sea únicamente por mis vacaciones.No soy activista del medioambiente, ni divulgadora del tema, ni la presidenta del país, ni me pongo la etiqueta de ecologista…», cuenta.

La actriz no quiere ser la imagen de la perfección, ni de «lo impoluto. Tampoco entiende que la pongan en la diana de «un odio desmesurado» y no quiere estar todos los días justificándose. «Sigo sin ver la justificación a la violencia, el odio, las faltas de respeto y la ira de muchos energúmenos y energúmenas… (sorprende cuántos se creen con tales derechos)», cuenta.