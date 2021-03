En la revista SEMANA te contamos en exclusiva quién es la nueva amiga de Iker Casillas tras separarse de Sara Carbonero.

El viernes 12 de marzo Sara Carbonero e Iker Casillas pasadas las 9 de la noche confirmaron que se separaban. Su historia de amor ya forma parte del pasado y tras ello, en SEMANA te mostramos en exclusiva a la nueva amiga del exdeportista. Se llama Sara Denez, es cantante y comparten amigos, en concreto, Alejandro Sanz, detalles que te desgranamos en profundidad en nuestra revista a partir de este miércoles. De una belleza innegable, esta artista de origen andaluz se ha convertido en el refugio del portero que ha hecho historia en nuestro país. Además de los datos de esta misteriosa mujer que podrás conocer de primera mano si corres a tu quiosco, en SEMANA te enseñamos también sus fotografías más desconocidas. La nueva amiga de Iker posee más de 35.000 seguidores en sus redes sociales, sin embargo, para muchos espectadores y lectores ella es una completa desconocida. Pero, ¿cómo es ella? Es guapa y tiene talento, prueba de ello, todas las imágenes que te mostramos a continuación.

Sara Denez comparte en su perfil de Instagram tanto fotografías profesionales en las que aparece cantando como con su círculo más cercano. En todas ellas queda claro que es alguien que mima su físico y que debido a su profesión trata de estar siempre perfecta, un detalle que queda en evidencia nada más ver su perfil. Con casi 800 publicaciones, esta cantante andaluza es muy activa en sus redes sociales, donde procura promocionar sus trabajos, pues es una apasionada del mundo de la música. Además Sara, es amiga de sus amigos, tal y como ha podido descubrir Iker Casillas tras conocerla y tal y como podrás conocer si lees el interior de nuestra revista desde este miércoles.

En sus redes podemos ver imágenes muy cuidadas y en su mayoría Sara luce una gran sonrisa, lo que demuestra que esta artista es pura alegría. La persona en la que Iker Casillas confía desde que rompiera con Sara Carbonero es esta cantante a la que vio hace solo algunos días en tierras andaluzas, una visita de la que él mismo se hizo eco con una fotografía que incluso comentó la que fuera su cuñada, Irene Carbonero. Desde que confirmaran su punto y final como matrimonio, ambos han seguido con su vida y así lo demuestra que Sara Carbonero este martes volviera a la radio. La periodista le desvelaba a primera hora de la tarde al presentador de ‘Que siga el baile’, Vicente Ortega, que «todo estaba en orden y todo estaba bien», palabras con las que confesaba cuál es su estado en este momento.

Aunque Iker Casillas no se ha pronunciado y no ha dado explicaciones sobre los motivos por los que su relación sentimental ha terminado, no puede evitar que su separación sea uno de los temas más comentados de la crónica social. A partir de hoy podrás saber todo de la ruptura de Sara Carbonero e Iker y, además, podrás ver en nuestra revista las fotografías más románticas de Eva González y Cayetano Rivera en la nieve y a Mila Ximénez comiendo junto a su hija en su momento más delicado. No te pierdas todas las fotografías que hemos recopilado de Sara Denez para ti.