Fue este mes de abril cuando Sara Carbonero y Nacho Taboada comenzaron una relación sentimental que va a pasos agigantados. La presentadora siempre se ha mostrado muy discreta en cuanto a sus relaciones se refiere y en esta ocasión no iba a ser menos. Aunque todavía no ha gritado su amor a los cuatro vientos, el último gesto de Sara confirma que la relación está más que afianzada. Sara Carbonero ha sorprendido acudiendo al concierto que su pareja ofrecía en la capital madrileña en el que además ha estado acompañada por sus suegros, los padres de Nacho Taboada. ¿Quieres ver las imágenes de la presentadora llegando a la sala de conciertos donde se ha celebrado el espectáculo? No te pierdas el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

La familia, amigos y seguidores del artista se encontraba a las puertas del Café Berlín, una sala de conciertos ubicada en pleno centro de la capital. Mientras tanto, Sara Carbonero llegaba en un taxi y entraba por otra puerta que no era la principal sin querer decir nada. Ha sido una entrada muy rápida, cabizbaja y sin querer decir nada sobre este dulce momento que está viviendo al lado de su novio. A pesar de no querer pronunciarse al respecto, el hecho de que Carbonero haya acudido a esta concierto supone un paso más en su relación, de la que no ha querido hablar públicamente.

Sara Carbonero se ha reunido con los padres de Nacho Taboada dentro de la sala de conciertos

Pero además, como hemos dicho anteriormente no ha estado sola. Aunque sí ha entrado en solitario, una vez dentro se ha reunido con los padres de Nacho Taboada. Aunque ha estado muy pendiente de su teléfono móvil, Sara no ha querido perderse la actuación de su novio. Sentada al lado del padre del artista, la presentadora ha disfrutado del ritmo de Nacho Taboada y con cada uno de los temas que interpretaba el cantante. Una Sara desenfadada que está viviendo una segunda juventud al lado de este guapo músico que prefiere seguir manteniéndose en el anonimato.

Una vez que se confirmó la relación entre Sara Carbonero y Nacho Taboada, el técnico de sonido quiso hacer poco ruido. El músico desapareció de Instagram y se borró la cuenta que tenía en esta red social. De hecho, ya no hay ni rastro de sus fotos y publicaciones en el universo 2.0. Deja así de dar pistas y de mostrarse activo en la Red, donde en cambio sí que seguirá estando su novia, Sara Carbonero. Nacho dejaba clara así su declaración de intenciones, intentando mantener un perfil más bajo en el presente y futuro. Sin embargo, no puede evitar que su relación acapare titulares y minutos de televisión.