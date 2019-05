Iker Casillas acaba de celebrar su 38 cumpleaños, y no ha parado de recibir felicitaciones. El portero del Oporto ha querido compartir todas ellas con sus seguidores en su Instagram Stories. Sara Carbonero también ha querido felicitarlo cuando Iker está pasando su momento más delicado. Pero estas felicitaciones no han sido el único regalo que ha recibido porque la periodista le ha organizado una fiesta de cumpleaños familiar con todos los detalles.

El lugar elegido ha sido la casa en la que vive la familia Casillas Carbonero en Oporto. Sara le tenía preparado unos globos en forma de números con la edad que cumplía el portero. La periodista no ha dudado en mostrar algunos momentos de la tranquila fiesta de cumpleaños que le organizó, y en la que también estaban presentes sus hijos, Martín y Lucas.

«Esta vez, no ha sido un gran cumpleaños. Estoy seguro, que en algún momento de vuestras vidas: os ha pasado alguna cosa ese día o días atrás que hace que no tengáis tanto buen recuerdo. No estamos exentos de que eso nos pase. Aún así, he tenido que posar y mostrar esta cara algo alegre. Tengo que estar feliz, feliz porque desde hace 20 días uno sigue estando aquí con vosotros!! Los 37 se fueron… menos mal!! Qué nos traerán los 38… por ahora, verlos!! PD: gracias a todas aquellas personas que se han tomado 1 minuto de su tiempo para felicitarme por esta red social! 💙🙏», ha escrito Iker Casillas agradecido.