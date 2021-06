Desde que regresara a Madrid, la periodista no ha parado de hacer planes y ya tiene entre manos sus próximos proyectos profesionales.

Sara Carbonero está disfrutando de su nueva soltería en su nueva etapa de su vida tras anunciar su separación con Iker Casillas. La periodista está empeñada en disfrutar de los pequeños placeres de la vida y está inmersa en sus proyectos profesionales. Este fin de semana, la que fuera rostro de Mediaset ha anunciado que tiene varios planes entre manos de cara a su futuro más inmediato.

«La oficina de hoy«, escribía Sara Carbonero junto a una imagen en la que la podíamos ver sentada y con un semblante muy pensativo en un conocido local de la capital española. Una imagen que ha servido para felicitar el fin de semana a sus seguidores pero en la que también ha aprovechado para dejar caer los proyectos de futuro que tiene entre manos. «Tramando cosas«, decía a través de un hashtag.

A la espera de conocer qué es lo que estaba planeando mientras que disfrutaba de su soledad y un buen café, lo cierto es que desde que regresara a Madrid tras la retirada de Iker Casillas del Porto FC la periodista no ha parado de hacer planes. Ya sean personales o profesionales, hemos podido ver a la comunicadora inmersa en un sinfín de proyectos que le han ayudado a asentarse en la capital. La periodista acude semanalmente a la radio, donde tiene su sección ‘Que siga el baile’, en la que lleva a rostros conocidos para charlar sobre la vida y sobre sus carreras y, además, continúa trabajando en el diseño de ‘Slow Love’, firma que fundó junto a su comadre, Isabel Jiménez.

En medio de esta nueva etapa de cambios, a pesar de mostrarse muy hermética a la hora de hablar de su vida privada, Sara Carbonero no ha dudado en compartir importantes reflexiones que dejan entrever en qué momento de su vida se encuentra. «Ya no estoy rota», «Te hace especial no saberte especial», «El pájaro no sabe que vuela y el mar desconoce su azul» o «Hace tiempo leí una frase que decía que hay que elegir bien a tu copiloto porque es quien te pone la música», son solo algunas de las que ha compartido últimamente.

Sara Carbonero se muestra tajante: Quiere celebrar la vida

Días después de anunciar mediante un comunicado conjunto su separación de Iker Casillas, Sara Carbonero utilizaba sus redes sociales para hacer una clara declaración de intenciones acerca de la nueva etapa en su vida. Centrada en el cuidado de sus dos pequeños, Martín y Lucas, la periodista también está empeñada en seguir enamorada de la vida. A la empresaria le quedan muchas aventuras por vivir y su divorcio con el exjugador de fútbol es tan solo un punto y aparte en su historia.