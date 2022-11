El compromiso entre Esther Doña y Santiago Pedraz fue tan fugaz que ni siquiera nos dio tiempo a imaginarnos cómo sería su boda. Pronto se descubrió que el juez y la viuda de Carlos Falcó habían terminado. Una noticia que se descubrió el mismo día que salió a la luz su compromiso. Esta polémica ruptura ha acaparado horas de televisión y titulares en la crónica social, ya que fue un hecho bastante llamativo. Este jueves, Esther Doña se sentaba en ‘Y ahora Sonsoles’, el nuevo programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, para hablar largo y tendido sobre esta tormentosa separación, además de revelar que había fichado por el espacio para convertirse en colaboradora habitual. Durante su charla con la presentadora, Esther Doña sentenció en más de una ocasión a su ex. Ahora, tras la dura entrevista protagonizada por la modelo, él reaparece por las calles de Madrid. ¿Qué tiene que decir al respecto? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Santiago Pedraz ha reaparecido con el semblante muy serio tras las duras palabras de Esther Doña hacia él. No ha querido hacer declaración alguna sobre lo que su ex dijo sobre él. Durante todo este tiempo ha intentado mantenerse en un segundo plano y con un perfil bajo aún siendo consciente de que tanto él como su ex son personajes mediáticos y su ruptura iba a producir muchos titulares. Quien sí habló fue Esther Doña, que habló largo y tendido sobre cómo ha vivido su separación y cómo han sido los meses posteriores a la ruptura.

«Ese matrimonio hubiera sido absurdo porque éramos personas totalmente distintas», dijo al respecto la modelo. «Parece ser que está bien y está feliz. Le deseo lo mejor. Lo he pasado muy mal, lo he pasado fatal. Murió Carlos de covid y a los pocos meses murió mi padre. Han sido momentos muy duros para la sociedad en general. Ha sido horrible, era algo que no podíamos imaginar. Creo que no me ha dolido tanto como esto, como la ruptura de Santiago. Creo que ha sido por la indiferencia. Para mí ha sido muy traumático el no poder hablar, que no se te explique el porqué», ha dicho.

Durante este tiempo fuimos conocedores de que Santiago Pedraz le había dejado a través de un mensaje de Whatsapp, algo que hizo que ella lo pasara muy mal: «El día 20 de agosto él me manda un WhatsApp y me dice que nuestra relación es imposible, que nos vemos algún día, cuídate, besos.. No lo interpreté como el fin. Pensé que sería un arrebato y que no pasaría nada, que estaría dos días fuera y que luego la cosa se arreglaría». La modelo no comprende la causa de la ruptura: «Tengo tantas preguntas que hacerle que… a ver si hablamos pronto».