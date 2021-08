¿Han vuelto o no? Por fin queda resuelto el misterio de su inesperada cita. Este es el motivo por el que decidieron volver a verse.

El inesperado encuentro en Madrid entre Tom Brusse y Sandra Pica -del SEMANA publicaba imágenes en exclusiva- ha generado todo tipo de rumores. Los seguidores de los jóvenes no tardaron en preguntarse por qué ambos habían decidido quedar tras poner punto y final a su noviazgo. ¿Acaso desean retomar su relación? ¿Son de nuevo pareja? Pues bien, Sandra ha puesto fin a las habladurías y ha explicado en detalle el motivo de su cita con el francés.

En una entrevista con Marta Riesco, reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha revelado qué la llevó a ver de nuevo a su ex a pesar de haber roto definitivamente. Según ha contado, la presión mediática a la que ha estado sometida, sumado a su reciente ingreso hospitalario por culpa de una infección en el intestino, ha hecho mella en su estado de ánimo.

«Hemos decidido tener una buena relación»

«Somos dos personas que tenemos una edad, yo estoy en tratamiento, me estoy tratando, y él ha salido desubicado, hemos decidido tener una buena relación. Teníamos que hacer gestiones y no vimos nada malo en sentarnos a comer», ha confesado Sen el programa de Ana Rosa Quintana. Ante esta situación

Para Sandra Pica es importante que su historia de amor con Tom haya terminado de manera amistosa. En el futuro le gustaría que siguiera existiendo cordialidad entre ellos.Si él me necesita, me tiene, igual que yo a él. Sabe que ahora entre ellos «es una situación complicada, rara», pero se tienen «mucho cariño». Y aunque él pueda estar » dolido conmigo y yo con él así que tampoco es una amistad pero poniendo de nuestra parte podemos estar sentados en un sitio».

Sobre su estado de salud, ha destacado que ha necesitado la ayuda de profesionales tras su paso por el hospital. «Me encuentro un poco mejor. El ingreso fue por distintos motivos, entre ellos, un cuadro de estrés postraumático. Me están haciendo pruebas, no me siguen saliendo bien los resultados», ha dicho.

En estos momentos, Sandra quiere centrarse en su nueva vida en Barcelona, donde acaba de estrenar su nueva casa. «Es en mi pueblo natal donde me he criado. He decidido volver aquí, tengo a toda mi familia. Necesito curarme anímicamente y sentirme preparada«, ha zanjado.

Poco después de la cita entre Tom y Sandra Pica en Madrid, el exnovio de Melyssa Pinto era fotografiado junto a una nueva acompañante en una terraza en Madrid. Y sobre su quedada con la catalana no quería pronunciarse: «Ya hablaré en su momento», lanzaba. No hará falta que lo haga. Ya lo ha hecho Sandra, quien ha hablado alto y claro.

Vídeo: Ricardo García Arroyo