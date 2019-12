A pocas horas de que el 2019 y la década lleguen a su fin Sandra Barneda se ha puesto a reflexionar y a hacer balance de lo que ha vivido en los últimos 12 meses. Teniendo en cuenta que en este año ha roto con Nagore Robles después de tres juntas y que su estabilidad laboral ha sido puesta en entredicho tras pasar a ser un rostro ‘suplente’ en Mediaset, las conclusiones parecían evidentes.

«2019 podría decir que No ha sido un gran año para mí, pero sería injusta con todo lo que me ha dado y todo lo aprendido. Si no encuentras tu propia fuerza, de poco sirve lo que hagas.Si dejas de valorar tus méritos, los halagos son lluvia mojada.

2019 ha sido mi año Maestro. Gracias a [email protected] los que me habéis acompañado, reído y llorado junto a mí. Los años pasan y el baile continúa. 2019 tengo que reconocerte que has tardado a gustarme, y aunque no serás de mis favoritos, seguro que uno de los que no olvidaré. 2019, gracias por hacerme más real, más vulnerable».

La celebración que ha unido de nuevo a Sandra Barneda y Nagore Robles

Así, aunque la presentadora reconoce lo duro que ha sido para ella, revela en su penúltima frase que al final le ha terminado por gustar. Si eso es debido a una nueva ilusión -ya sea personal o laboral- es algo que todavía no ha revelado. Pero dado que Barneda suele compartir profundas reflexiones como esta en sus redes sociales, podría ser cuestión de tiempo el descubrirlo.